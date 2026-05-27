OM - L’offre que Djibril Cissé n’a pas pu refusé : «Ce n’était pas une obligation, mais presque...»

Après plusieurs années dans le circuit professionnel à Auxerre puis Liverpool, Djibril Cissé décidait de rentrer au bercail. Direction l’Olympique de Marseille pour l’attaquant qui a vu le jour et grandi à Arles. En Provence, Cissé a vécu un « rêve de gosse » qui lui donne le sourire bien que deux décennies soient passées depuis le moment de cette signature qu’il ne pouvait pas refuser.
A 25 ans, Djibril Cissé se permettait de vivre un rêve éveillé en acceptant l’offre de l’Olympique de Marseille. Plus indiscutable à Liverpool, le gamin d’Arles quittait les bords de la Mersey sous la forme d’un prêt pour rebondir à l’OM après une grave blessure au tibia en préparation de la Coupe du monde 2006. 20 ans plus tard, Cissé s’est attardé sur cet été charnière pour le reste de sa carrière avec un retour aux sources en Provence.
«L’OM ? Ça a été un rêve de gosse»
A l’occasion d’une interview accordée à Yassin Nfaoui pour le programme Secrets de Stars, Djibril Cissé a livré les coulisses de ce moment unique et à la saveur particulière : sa venue à l’OM en prêt dans un premier temps puis de manière définitive. « L’OM ? Ça a été un rêve de gosse. C’est une des cases que j’ai pu cocher dans ma carrière. Ce n’était pas une obligation, mais presque de passer par l’OM ».
«C’est une des choses dont je suis le plus fier»
Défendre les couleurs du club dont il est fan depuis sa plus tendre enfance a été une expérience mémorable pour Djibril Cissé. Jouer à l’OM a été une case de sa bucket list très importante à ses yeux au coeur du Vélodrome. Une fierté pour l’attaquant issu du centre de formation de l’AJ Auxerre. « J’ai eu la chance d’évoluer au Vélodrome, de marquer des buts au Vélodrome avec le maillot de ce club que je supportais depuis petit. C’est une des choses dont je suis le plus fier. C’est un club comme un autre avec une mentalité une passion et une fierté bien à elle, mais il faut le savoir ».