OM - L’offre que Djibril Cissé n’a pas pu refusé : «Ce n’était pas une obligation, mais presque...»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après plusieurs années dans le circuit professionnel à Auxerre puis Liverpool, Djibril Cissé décidait de rentrer au bercail. Direction l’Olympique de Marseille pour l’attaquant qui a vu le jour et grandi à Arles. En Provence, Cissé a vécu un « rêve de gosse » qui lui donne le sourire bien que deux décennies soient passées depuis le moment de cette signature qu’il ne pouvait pas refuser.

A 25 ans, Djibril Cissé se permettait de vivre un rêve éveillé en acceptant l’offre de l’Olympique de Marseille. Plus indiscutable à Liverpool, le gamin d’Arles quittait les bords de la Mersey sous la forme d’un prêt pour rebondir à l’OM après une grave blessure au tibia en préparation de la Coupe du monde 2006. 20 ans plus tard, Cissé s’est attardé sur cet été charnière pour le reste de sa carrière avec un retour aux sources en Provence.

«L’OM ? Ça a été un rêve de gosse» A l’occasion d’une interview accordée à Yassin Nfaoui pour le programme Secrets de Stars, Djibril Cissé a livré les coulisses de ce moment unique et à la saveur particulière : sa venue à l’OM en prêt dans un premier temps puis de manière définitive. « L’OM ? Ça a été un rêve de gosse. C’est une des cases que j’ai pu cocher dans ma carrière. Ce n’était pas une obligation, mais presque de passer par l’OM ».