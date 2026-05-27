RC Lens - «Il a le droit de partir» : Christophe Dugarry confirme la menace pour Pierre Sage !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela fait désormais plusieurs jours que Pierre Sage laisse planer le doute au sujet de son avenir au RC Lens qui sort pourtant d'une saison extraordinaire. Une comportement qui interroge, mais pour Christophe Dugarry, le coach lensois est parfaitement en droit de quitter ses fonctions s'il le souhaite.

Directement qualifié pour la Ligue des champions, le RC Lens s'est également offert la première Coupe de France de son histoire en dominant l'OGC Nice (3-1) en finale. Et pourtant, Pierre Sage, le grand artisan de cette saison exceptionnelle, ne cesse de laisser planer le doute sur son avenir, refusant d'affirmer qu'il serait toujours l'entraîneur des Sang-et-Or la saison prochaine. « C'est sûr qu'on a l'impression d'avoir touché notre plafond de verre et on en a encore beaucoup de choses à développer malgré tout. Après, est-ce que les résultats de l'équipe seront à ce niveau-là ? J'en suis pas sûr », confiait-il par exemple au micro de l'After Foot sur RMC. Des propos qui intriguent alors qu'il semble être l'homme de la situation au RC Lens. Mais Christophe Dugarry assure que Pierre Sage aurait parfaitement le droit de quitter son poste.

Dugarry comprend la situation de Pierre Sage « Il n’a pas le droit de donner l’orientation qu’il veut à sa carrière ?! En arrivant, on lui a expliqué qu’il ne participerait pas aux transferts, qu’il n’y avait pas de moyens, et qu’il allait devoir faire jouer des jeunes. Vous en connaissez beaucoup d’entraineurs qui veulent faire ça ?! Lui, il a accepté le challenge, et en plus il l’a relevé de manière incroyable. Il finit deuxième et il gagne la Coupe de France… Une fois qu’il a réussi ça, le mec a quand même le droit de se poser des questions sur son avenir et éventuellement sur un club qui lui fait les yeux doux qui peut lui proposer le double, le triple, le quadruple de son salaire… », lance-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant de poursuivre.