Nouvel entraîneur à l’OM : «C’est le bon moment pour lui d’y aller», c’est validé pour Bruno Genesio ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre l’Olympique de Marseille et Bruno Genesio, il se pourrait bien que l’aventure prenne vie pendant cet été 2026. Libre de tout contrat, le technicien français serait susceptible de passer du LOSC à l’OM qui cherche activement un nouveau coach pour remplacer Habib Beye. Ce serait d’ailleurs le moment idoine pour Genesio de s’installer dans la cité phocéenne d’après Daniel Riolo.

11 ans après ses débuts d’entraîneur en Ligue 1 à l’OL, est-il temps pour Bruno Genesio de sauter le pas en signant en faveur de l’autre Olympique du côté de Marseille ? C’est une possibilité qui prend de plus en plus d’épaisseur ces derniers jours. La relation professionnelle entre Habib Beye et l’OM aurait peu de chances de survivre à l’intersaison. Sous la nouvelle présidence incarnée par Stéphane Richard et la nouvelle direction sportive bientôt gérée par Gregory Lorenzi, l’heure est au changement avec l’éventuelle nomination de Genesio aux commandes de l’effectif marseillais.

«Je sais personnellement que lui est motivé par le projet parce qu’il y a toujours l’idée que l’OM ça ne se refuse pas» Auteur de performances remarquées en Ligue des champions avec l’OL et plus récemment le LOSC, celui qui est surnommé « Pep Genesio » en référence à Pep Guardiola semblerait avoir ses partisans dans la cité phocéenne. Et il se pourrait que cette année 2026 soit la bonne pour marquer le début de la collaboration entre Genesio et l’OM selon Daniel Riolo. « J’entends ceux qui disent que pour l’OM on veut que ce soit plus sexy, Genesio, dit comme ça, peut-être que ça ne fait pas sexy. Mais ça n’est pas sexy en quoi ? En image ? En attitude sur le banc ? Effectivement, aujourd’hui, à Marseille, ça ne colle pas même si après la déroute de cette année, peut-être que dans l’idée de faire un contraire, avoir du calme et un gars avec de l’expérience, à Marseille on peut se dire qu’on va tenter. C’est peut-être le bon moment pour lui d’y aller. Et comme je sais personnellement que lui est motivé par le projet parce qu’il y a toujours l’idée que l’OM ça ne se refuse pas, c’est comme quand Galtier vient au PSG et pourtant le chemin était plus compliqué pour lui de venir au PSG car c’est un vrai Marseillais. Mais il n’a pas refusé car tu ne refuses pas d’entraîner le PSG ou l’OM ».