Neymar : L’annonce que personne n’a vu venir en pleine Coupe du monde 2026 !

Pierrick Levallet

Encore diminué physiquement à cause de sa blessure au mollet, Neymar ne sait pas encore s’il pourra jouer le deuxième match de poule du Brésil contre Haïti samedi prochain. En attendant, la star de 34 ans a appris une excellente nouvelle qui devrait lui faire voir la vie en rose pendant cette Coupe du monde 2026.

Convoqué par Carlo Ancelotti pour disputer la Coupe du monde 2026, Neymar a dû faire l’impasse sur l’entrée en lice du Brésil contre le Maroc (1-1). Touché au mollet, le joueur de 34 ans est encore diminué physiquement et est même incertain pour le second match de poule de la Seleçao face à Haïti dans la nuit du 19 au 20 juin prochain. Mais alors qu’elle prend son mal en patience avant de pouvoir faire ses débuts dans ce Mondial, l’ancienne star du PSG a appris une excellente nouvelle.

Neymar va de nouveau être père Sa compagne Bruna Biancardi a en effet annoncé sur les réseaux sociaux qu’elle attendait à nouveau un enfant. Neymar va donc connaître encore les joies de la paternité. Il s’agira de la troisième fille du couple, après Mavie et Mel, et le cinquième enfant de l’international auriverde. Neymar est devenu père en 2011 après avoir en avoir eu un avec Davi Lucca, avant que Helena ne donne naissance à un autre enfant en 2024.