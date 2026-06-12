Brésil : Encore une mauvaise nouvelle pour Neymar à la Coupe du monde 2026

Alexis Brunet

Revenu au Brésil et plus précisément à Santos en 2025, Neymar a réussi son pari d’être retenu pour la Coupe du monde 2026 par Carlo Ancelotti. L’ancien attaquant du PSG va toutefois manquer le début de la compétition en raison d’une blessure, mais cela pourrait être plus grave. En effet, l’hypothèse qu’il ne dispute aucun match de poule existe.

Dimanche soir à minuit heure française, le Brésil fera son entrée dans la Coupe du monde 2026. Des débuts en grande pompe pour les coéquipiers de Vinicius Junior qui affronteront pour l’occasion le champion d’Afrique, le Maroc. Une rencontre que ne devrait pas disputer Neymar. L’ancien attaquant du PSG est blessé au mollet depuis la fin mai et il n’était d’ailleurs pas présent à l’entraînement collectif jeudi.

Neymar pourrait manquer toute la phase de groupe Neymar va donc très probablement devoir déclarer forfait contre le Maroc, mais peut-être également pour toute la phase de groupe. En effet, selon les informations de Teledeporte, l’attaquant de Santos pourrait ne pas être remis à temps pour les matchs contre Haïti, qui aura lieu le 20 juin, et celui contre l’Écosse, qui se déroulera le 25 juin. Si le Brésil n’arrive pas à sortir de cette phase de poule, on pourrait donc ne pas apercevoir du tout l’ancien joueur du PSG pour ce qui devrait être normalement sa dernière Coupe du monde.