Kylian Mbappé : «C'est trop», le coup de gueule d'Ousmane Dembélé !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Depuis son transfert à la Maison-Blanche, l'international français est sous le feu des critiques, que ce soit en France ou en Espagne. Interrogé sur le sujet, Ousmane Dembélé a tapé du poing sur la table pour assurer la défense de son ami.

Après avoir passé sept saisons au PSG, Kylian Mbappé (27 ans) a décidé de rejoindre le club de ses rêves. En fin de contrat le 30 juin 2024 à Paris, l'international français a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Depuis sa signature à la Maison-Blanche, Kylian Mbappé n'est pas épargné par les critiques, étant pris en grippe à la fois en Espagne et dans l'hexagone. Lors d'un entretien accordé à Marca, Ousmane Dembélé (29 ans) a tenu à voler au secours de son ami.

«Il ne faut pas être si dur avec lui» « On a été très injuste avec lui. On en fait un peu trop avec les critiques envers Kylian, parce que c’est un joueur incroyable. C’est quelqu’un de formidable en dehors du terrain, car je le connais depuis longtemps. Parfois, on exagère dans les critiques simplement parce qu’il s’agit de Kylian Mbappé. Il ne faut pas être si dur avec lui », a pesté Ousmane Dembélé, avant d'en rajouter une couche.