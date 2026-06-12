«C'est l'histoire de ma vie» : D'un destin brisé au Ballon d'or, Dembélé rend hommage à Ninho

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le FC Barcelone était le rêve de sa vie. Ousmane Dembélé l'a déjà confié à plusieurs reprises par le passé et a remis une pièce dans la machine lors d'une entrevue avec Ninho pour Billboard. Evoquant l'album Destin du rappeur, Dembélé a fait un lien avec le parcours sinueux de sa carrière jusqu'à la consécration du Ballon d'or le 22 septembre 2025.

Ousmane Dembélé était pressenti pour être l'un des plus grands talents du football français lors de son émergence au Stade Rennais en 2015/2016. Une saison qui lui a valu un transfert au Borussia Dortmund où il a brillé sur les pelouses allemandes aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang et sous les ordres de Thomas Tuchel. A l'été 2017, la consécration. Le rêve de sa vie, à savoir signer au FC Barcelone, lui était offert. Une opportunité qu'il a saisi, mais qui cette aventure fut tout sauf idyllique.

«Je réalise mon rêve de jouer à Barcelone. Et comme par hasard, il y a eu pas mal de pépins physiques, sur le terrain je ne me sentais pas bien aussi» « Destin, c'est l'histoire de ma carrière. J'ai commencé à Rennes, après à Dortmund, tout se passait bien pendant deux ans. Après je réalise mon rêve, le plus grand, de jouer à Barcelone. Et comme par hasard, quand je vais à Barcelone, il y a eu pas mal de pépins physiques, sur le terrain je ne me sentais pas bien aussi », a reconnu Ousmane Dembélé lors d'une interview commune pour Billboard avec Ninho au moment d'évoquer l'album Destin du rappeur.