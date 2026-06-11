Coupe du monde : Oublié au Qatar, un joueur de l'équipe de France veut sa «revanche»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

27 petites minutes de jeu lors des sept matchs disputés par l'équipe de France lors de la Coupe du monde 2022. Voici le bilan de William Saliba au Qatar barré par la concurrence qui faisait rage à son poste. Désormais titulaire important du groupe de Didier Deschamps, le défenseur d'Arsenal est prêt à relever le défi de sa deuxième Coupe du monde, la première en tant qu'acteur majeur.

En mars 2022, en raison d'un forfait de Benjamin Pavard, William Saliba était appelé pour la première fois par Didier Deschamps en équipe de France A. Depuis, l'international français aux 32 sélections a toujours était de la partie lors des rassemblements et des compétitions à l'exception de blessures l'empêchant de participer aux matchs des Bleus. En novembre 2022, Saliba se rendait au Qatar avec l'équipe de France pour la Coupe du monde.

«La suivante, il faut que je sois sur le terrain» Néanmoins, ce furent Dayot Upamecano et Raphaël Varane qui formaient la charnière centrale des Bleus. William Saliba n'a eu que 27 minutes à se mettre sous la dent pendant la compétition. Un sentiment qu'il ne compte pas revivre cet été sur le continent américain pendant la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet) comme révélé à GQ. « J’ai passé toute la compétition précédente assis, sur le banc ! C’est sûr que ça te fait gagner en expérience, mais je me suis dit : ‘La suivante, il faut que je sois sur le terrain.’ Ça m’a forgé. C’est une deuxième dans les faits, mais en réalité c’est comme une première. Je sais que je peux avoir la chance de commencer cette Coupe du monde en tant que titulaire. Quand tu vois l’équipe qu’on a, tu veux juste jouer et prendre du plaisir ».