Paris rend dingue Lamine Yamal, la star du FC Barcelone balance en interview

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Voici une jeune star pour qui les présentations semblent être futiles désormais. A bientôt 19 ans, Lamine Yamal dispose d’une notoriété assez impressionnante qui va au-delà des frontières espagnoles. Néanmoins, son escapade à Paris qui s’est déroulée il y a quelques jours de ça lui a particulièrement plu pour plusieurs raisons qu’il a partagé.

Cela fait quelque temps désormais que la presse espagnole fait état d’un intérêt du PSG pour Lamine Yamal. Les dirigeants blaugrana à l’instar du président du FC Barcelone qu’est Joan Laporta ont même affirmé avoir repoussé une offre de plus de 150M€ de la part du Paris Saint-Germain pour l’ailier de 18 ans issu de La Masia. Le PSG a toujours démenti. Mais il se trouve que la ville de Paris plaise tout particulièrement au numéro 10 du Barça.

«Pour moi ou pour quelqu’un d’autre on dirait : ‘Ce gamin est stupide’. Mais pour moi, c’est tout» Récemment, Lamine Yamal s’est rendu dans la ville lumière avant de se lancer dans la préparation du Mondial avec la sélection espagnole aux États-Unis. L’occasion pour lui de partager son expérience parisienne par le biais d’une vidéo diffusée sur YouTube. « Quelle a été votre meilleure journée en dehors du football ? Ok, j’ai un top 3, sans classer les trois premiers. Il y a eu la journée vélo à Paris où nous avons fait le tour de Paris à vélo. Pour moi ou pour quelqu’un d’autre on dirait : ‘Ce gamin est stupide’. Mais pour moi, c’est tout, pouvoir sortir dans la rue, vivre l’expérience de la rue, son ambiance. Je n’avais pas fait ça depuis que je suis allé à la Rocafonda ».