Ballon d'or : Lamine Yamal veut sa revanche contre Ousmane Dembélé, qui doit être sacré ?

La rédaction

Contrairement aux éditions précédentes, la cérémonie du Ballon d'or 2026 ne se déroulera pas à Paris au Théâtre du Châtelet, mais à Londres. Dans la capitale anglaise, Lamine Yamal espère qu'il pourra connaître une fin de soirée différente de celle de l'édition précédente. Doit-il être le Ballon d'or ou le trophée doit revenir à un autre joueur selon vous ? C'est notre sondage du jour !

Tout a basculé, d'un point de vue collectif, sur la Ligue des champions. Le Trophée des champions, la Coupe de France et la Ligue 1 avaient été remportés par le Paris Saint-Germain la saison dernière. Du côté du FC Barcelone, les joueurs d'Hans-Dieter Flick étaient allés chercher la Supercoupe d'Espagne, la Coupe du roi et la Liga. Ousmane Dembélé et Lamine Yamal, figures offensives de proue du PSG et du Barça, avaient le même bilan collectif au printemps 2025. Mais tout a basculé dans la course au Ballon d'or lorsque le FC Barcelone a été éliminé par l'Inter en demi-finales de C1 et que le PSG a battu les Milanais en finale à Munich.

«Je pensais que j’allais gagner le Ballon d’Or ce jour-là» En ce sens, le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé était sacré Ballon d'or 2025 devant Lamine Yamal et le coéquipier de Dembélé au PSG : Vitinha. Sur sa chaîne YouTube, la jeune star de 18 ans du FC Barcelone reconnaît avoir pensé que le Saint-Graal individuel allait lui être décerné l'année dernière. « Pour être honnête, je pensais que j’allais gagner le Ballon d’Or ce jour-là. Mais je pense que c’est une très bonne chose qu’Ousmane Dembélé l’ait remporté. Ce n’était pas encore le moment pour moi de le gagner. J’étais encore un "enfant" et je n’aurais sans doute pas apprécié cet instant à sa juste valeur. De plus, je m’entends très bien avec Dembélé et je parle souvent avec lui. J’étais vraiment très heureux pour lui ».