Daniel Riolo sort du silence après la polémique surprise : «Ça m'a touché»

Pierrick Levallet

Daniel Riolo a fait l’objet d’une polémique assez inattendue récemment. Le coup de gueule de l’éditorialiste de RMC sur les deux semaines de chaleur en France n’est pas passé inaperçu. Le chroniqueur de l’After Foot a fait l’objet de critiques, et a ainsi avoué avoir été touché par les reproches venant de certaines personnes.

Voix importante du monde audiovisuel du football français, Daniel Riolo a fait l’objet d’une polémique surprenante récemment. Connu pour son franc-parler et ses avis tranchés, l’éditorialiste de RMC n’a pas hésité un coup de gueule… sur les deux semaines de chaleur en France. Alors que les chroniqueurs d’Estelle Midi se demandaient s’il fallait fermer les écoles, Daniel Riolo est monté dans les tours. « On va faire un chèque-chaleur aussi ? Une aide pour acheter des bouteilles d’eau ? Une aide pour acheter la petite serviette fraîche que tu vas te mettre sur la nuque ? Tout ce blabla pour deux semaines de chaleur dans l'année... En Espagne, en Italie, comment font-ils ? Toute votre réflexion, c'est l'assistanat permanent. Il fait chaud, basta ! » a-t-il pesté. Et cela n’est pas passé inaperçu, puisqu’il a fait l’objet de critiques. Daniel Riolo a alors avoué avoir été touché par des reproches émanants de certaines personnes.

«On est dépassé par ces évènements» « Ce n'était pas le fait de trop parler de la météo, c'était le fait de dire : "Il fait chaud, il faut boire de l'eau, il fait chaud, mouillez-vous la nuque". Comme si on devait nous prendre par la main. On le sait qu'il fait chaud, stop, on est dépassé par ces évènements. Et me retrouver climato-sceptique alors que je suis plutôt "climato-trouillard" par rapport à tout ça, et qu'il faut être aveugle pour ne pas voir qu'il se passe des choses très très graves... » a d’abord lancé le chroniqueur de l’After Foot dans l’émission Quelle Epoque ! sur France 2.