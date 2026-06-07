Kylian Mbappé - «C’est assez curieux» : La polémique qui fait parler dans l'After Foot !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La Coupe du monde 2026 débute dans quelques jours et l'Equipe de France se prépare avant son premier match le 16 juin face au Sénégal. Néanmoins une petite polémique est née concernant l'utilisation de l'image des joueurs par la Fédération française de football. Kylian Mbappé n'a que très peu apprécié que son image soit utilisée par le site de paris sportifs Betclic, lui qui s'était déjà exprimé à ce sujet par le passé.

Depuis plusieurs années, certains joueurs de l'Equipe de France sont très attachés à leur image et à ce que l'on en fait. Plusieurs joueurs ont vu leur image utilisée pour une publicité diffusée par le site de paris sportifs Betclic et Kylian Mbappé et Rayan Cherki n'ont pas trop apprécié. La polémique a également fait réagir dans l'After Foot.

« Ce qui me frappe dans cette histoire c’est l’amateurisme de la fédération » Capitaine de l'Equipe de France de football, Kylian Mbappé veut faire attention à son image qui est utilisée dans certains publicités. L'attaquant du Real Madrid a eu la mauvaise surprise d'apparaître dans une publicité pour Betclic, ce qui ne lui a visiblement pas plu. « C’est vrai que c’est assez étonnant. Il était monté au créneau très clairement sur ce sujet et la fédé avait assuré que ça ne se reproduirait plus. L’histoire c’est qu’ils donnent un peu leur image à la fédé et puis après il y a des contrats avec des sponsors. Mais c’est vrai que sur le fond, c’est assez curieux sachant que Mbappé avait déjà exprimé cette idée là. Ce qui me frappe dans cette histoire c’est l’amateurisme de la fédération » réagit Florent Gautreau dans l'After Foot.