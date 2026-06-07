Kylian Mbappé - «C’est assez curieux» : La polémique qui fait parler dans l'After Foot !

La Coupe du monde 2026 débute dans quelques jours et l'Equipe de France se prépare avant son premier match le 16 juin face au Sénégal. Néanmoins une petite polémique est née concernant l'utilisation de l'image des joueurs par la Fédération française de football. Kylian Mbappé n'a que très peu apprécié que son image soit utilisée par le site de paris sportifs Betclic, lui qui s'était déjà exprimé à ce sujet par le passé.
Depuis plusieurs années, certains joueurs de l'Equipe de France sont très attachés à leur image et à ce que l'on en fait. Plusieurs joueurs ont vu leur image utilisée pour une publicité diffusée par le site de paris sportifs Betclic et Kylian Mbappé et Rayan Cherki n'ont pas trop apprécié. La polémique a également fait réagir dans l'After Foot.
« Ce qui me frappe dans cette histoire c’est l’amateurisme de la fédération »
Capitaine de l'Equipe de France de football, Kylian Mbappé veut faire attention à son image qui est utilisée dans certains publicités. L'attaquant du Real Madrid a eu la mauvaise surprise d'apparaître dans une publicité pour Betclic, ce qui ne lui a visiblement pas plu. « C’est vrai que c’est assez étonnant. Il était monté au créneau très clairement sur ce sujet et la fédé avait assuré que ça ne se reproduirait plus. L’histoire c’est qu’ils donnent un peu leur image à la fédé et puis après il y a des contrats avec des sponsors. Mais c’est vrai que sur le fond, c’est assez curieux sachant que Mbappé avait déjà exprimé cette idée là. Ce qui me frappe dans cette histoire c’est l’amateurisme de la fédération » réagit Florent Gautreau dans l'After Foot.
Mbappé avait déjà exprimé son avis
Cette histoire est d'autant plus étonnante que la Fédération connaît le point de vue de Kylian Mbappé sur les paris sportifs. L'attaquant français l'avait déjà expliqué en 2024 à Canal+ : « En fait, on n'était pas d'accord sur la charte des droits à l'image : la malbouffe, la promotion des paris sportifs... On est l'équipe de France, on inspire. Certains d'entre nous viennent de quartiers où cela détruit un nombre incalculable de gens. Ça a détruit des gens que je connais. »