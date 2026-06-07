Kylian Mbappé contre le RN : La ministre des Sports a pris position

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Plus qu’un simple joueur de football, Kylian Mbappé n’hésite pas à utiliser son image pour s’opposer au RN. Après avoir déjà appelé ses compatriotes à voter contre les extrêmes lors du dernier Euro, le capitaine de l’équipe de France en a dernièrement rajouté une couche concernant l’extrême droite. De quoi faire réagir dans le gouvernement d’Emmanuel Macron et c’est la ministre des Sports qui a pris la parole à ce sujet.

Interrogé récemment par Vanity Fair, Kylian Mbappé en a profité pour s’opposer une nouvelle fois à l’extrême droite. C’est ainsi que l’attaquant du Real Madrid et capitaine de l’équipe de France avait lâché : « Tu peux être un footballeur, une star internationale mais avant tout, tu es un citoyen. Nous ne sommes pas déconnectés du monde, ni de ce que vit notre pays. Les gens pensent parfois que parce que tu as de l'argent, parce que tu es célèbre, ces problèmes ne te touchent pas. Mais cela me touche, parce que je sais ce que ça signifie, et je sais ce qui peut arriver à mon pays si ces gens-là prennent le pouvoir. Nous sommes des citoyens. Nous avons le droit de donner notre opinion, comme tout le monde ».

« Kylian Mbappé est un citoyen comme les autres » Les propos de Kylian Mbappé n’avaient pas manqué de faire énormément parler, allant même jusqu’à faire réagir les figures de l’extreme droite et du Rassemblement National. Mais voilà que le capitaine de l’équipe de France peut compter sur le soutien de la ministre des Sports. En effet, pour Ouest France, Marina Ferrari a défendu la prise de position de Mbappé, expliquant : « Kylian Mbappé est un citoyen comme les autres. Il a le droit d’exprimer une opinion. Plus largement, je trouve qu’on est très dur avec lui en ce moment d’une manière générale. C’est notre capitaine et un de nos meilleurs joueurs. Laissons nos Bleus tranquilles pendant leur préparation ».