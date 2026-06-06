Départ du PSG : Kylian Mbappé est ravi de son choix !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Joueur du Real Madrid depuis deux saisons, Kylian Mbappé s’est prononcé sur le début de son aventure dans la capitale espagnole dans un entretien accordé à la chaîne Sorare. L’international français s’enflamme à l’idée de pouvoir évoluer dans le « plus grand club du monde ».

Arrivé à la fin de son contrat avec le PSG à l’été 2024, Kylian Mbappé a pris la direction du Real Madrid, le club de ses rêves. En deux saisons, le capitaine de l’équipe de France a brillé sur le plan individuel, avec 86 buts en 103 apparitions sous le maillot merengue, sans parvenir à remporter de trophée majeur pour l’instant. Dans une vidéo publiée par Sorare, Kylian Mbappé est revenu sur le début de son aventure espagnole.

« Je suis content et fier de jouer pour ce club » « C’est exactement comme je l’imaginais, affirme Mbappé. Pour beaucoup, à part les supporters du Barça, tout le monde reconnaît que c'est le plus grand club du monde. C’est le club qui caractérise la grandeur. Le Barça a impacté l'histoire du football à sa manière, mais le Real Madrid est le club référence au niveau mondial. Je suis content et fier de jouer pour ce club. J'ai envie de marquer l'histoire du Real Madrid, parce que si tu marques l'histoire du plus grand club du monde, alors tu as une place à part dans l'histoire du football ».