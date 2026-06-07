Kylian Mbappé parle déjà de sa retraite, voilà ce qui ne va pas lui manquer dans le foot

Depuis 10 ans, le quotidien de Kylian Mbappé est rythmé par sa carrière professionnelle. De l'AS Monaco au Real Madrid en passant par le PSG avec les rassemblements de l'équipe de France, le capitaine des Bleus alterne entre les entraînements, les matchs et les constants déplacements. Une vie très mouvementée qui peut s'arrêter du jour au lendemain au vu de l'âge précoce de la retraite pour les athlètes de haut niveau.
Depuis 10 ans, le quotidien de Kylian Mbappé est rythmé par sa carrière professionnelle. De l'AS Monaco au Real Madrid en passant par le PSG avec les rassemblements de l'équipe de France, le capitaine des Bleus alterne entre les entraînements, les matchs et les constants déplacements. Une vie très mouvementée qui peut s'arrêter du jour au lendemain au vu de l'âge précoce de la retraite pour les athlètes de haut niveau.
«Voyager, s'entraîner tous les jours, ça ne me manquera pas»
A bientôt 28 ans, Kylian Mbappé sait pertinemment qu'il sera confronté quoi qu'il arrive confronté à ce moment fatidique de l'annonce de son départ à la retraite. « Est-ce que la notion de l'oubli te fait peur ? Dans le foot, on appelle ça la petite mort. Quand tu as connu la "gloire" pendant une dizaine d'années et d'arriver à la vie d'après... Mais c'est une vie qui continue. A la différence de beaucoup de gens, on peut être à la retraite très jeune, la vie continue et c'est vrai que c'est difficile pour pas mal de joueurs de pouvoir rebondir. Mais je pense que le quotidien ne me manquera pas. Voyager, s'entraîner tous les jours, ça ne me manquera pas ».
«Il faut arrêter au bon moment»
A l'occasion d'une interview avec Nico Colombien pour Sorare, Kylian Mbappé a clairement fait savoir que tout ce qui n'englobe pas la compétition à l'état pur ne sera pas quelque chose qu'il regrettera lorsqu'il ne sera plus dans le circuit. Le tout, à son sens, est de trouver le moment idoine pour apposer le point final de sa carrière. « Ca ne manque pas aux joueurs. Celui qui dit ça, il ment. Les matchs, ça va me manquer, c'est sûr. La compétition, ça te manque toujours. Est-ce que tu as un âge où tu te dis "je n'irai pas au-dessus" ou alors tu laisses ton corps décider pour toi ? Pas seulement ton corps, je pense qu'avant même ton corps, c'est ici (ndlr la tête) que ça va se décider. Pour un joueur, la sortie est importante. (...) Il faut arrêter au bon moment ».