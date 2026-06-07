Kylian Mbappé parle déjà de sa retraite, voilà ce qui ne va pas lui manquer dans le foot

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis 10 ans, le quotidien de Kylian Mbappé est rythmé par sa carrière professionnelle. De l'AS Monaco au Real Madrid en passant par le PSG avec les rassemblements de l'équipe de France, le capitaine des Bleus alterne entre les entraînements, les matchs et les constants déplacements. Une vie très mouvementée qui peut s'arrêter du jour au lendemain au vu de l'âge précoce de la retraite pour les athlètes de haut niveau.

Depuis 10 ans, le quotidien de Kylian Mbappé est rythmé par sa carrière professionnelle. De l'AS Monaco au Real Madrid en passant par le PSG avec les rassemblements de l'équipe de France, le capitaine des Bleus alterne entre les entraînements, les matchs et les constants déplacements. Une vie très mouvementée qui peut s'arrêter du jour au lendemain au vu de l'âge précoce de la retraite pour les athlètes de haut niveau.

«Voyager, s'entraîner tous les jours, ça ne me manquera pas» A bientôt 28 ans, Kylian Mbappé sait pertinemment qu'il sera confronté quoi qu'il arrive confronté à ce moment fatidique de l'annonce de son départ à la retraite. « Est-ce que la notion de l'oubli te fait peur ? Dans le foot, on appelle ça la petite mort. Quand tu as connu la "gloire" pendant une dizaine d'années et d'arriver à la vie d'après... Mais c'est une vie qui continue. A la différence de beaucoup de gens, on peut être à la retraite très jeune, la vie continue et c'est vrai que c'est difficile pour pas mal de joueurs de pouvoir rebondir. Mais je pense que le quotidien ne me manquera pas. Voyager, s'entraîner tous les jours, ça ne me manquera pas ».