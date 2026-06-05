«Un truc de mec qui ne joue pas au foot» : La punchline de Mbappé dans le débat Messi-Cristiano Ronaldo 

Alexis Brunet

Depuis des années, le débat de qui est le meilleur entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi passionne les fans de football. Ce vendredi, c’est Kylian Mbappé qui a donné son avis sur le sujet. Au passage, le capitaine de l’équipe de France a glissé un petit tacle à ceux qui n’y connaissent pas grand chose en football.

Âgés respectivement de 38 ans et 41 ans, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo vont disputer dans quelques jours la dernière Coupe du monde de leur brillante carrière. Pendant des années, les deux joueurs se sont partagés les récompenses individuelles et leurs fans se déchirent sur la question de savoir qui est le meilleur des deux. Dernièrement, c’est Kylian Mbappé qui s’est exprimé sur le sujet.

« Tout les oppose » Dans une interview avec Nico Colombien pour Sorare, Kylian Mbappé a donné son avis sur le débat du GOAT entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Le capitaine de l’équipe de France n’a pas voulu prendre trop de risques et il ne s’est pas mouillé. « Messi ou Cristiano Ronaldo ? J’ai joué avec les deux. J’ai joué avec Messi, j’ai joué contre Cristiano. Cristiano est mon idole, mais j’ai joué avec Leo aussi. Et pour avoir joué contre les deux, en fait ils sont vraiment différents, ils ne sont pas pareil. La rivalité, eux, elle était bien car tout les oppose, gaucher, droitier, grand, petit, plus fin, plus brut, plus percutant, plus vista. »