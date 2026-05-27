Lionel Messi blessé avant la Coupe du monde 2026 : Les dernières informations sur son état

Vainqueur de la Coupe du monde en 2022, l’Argentine rêve d’un nouveau sacre. Alors qu’il pourrait disputer la compétition pour la sixième fois de sa carrière, Lionel Messi a quitté précipitamment ses coéquipiers de l’Inter Miami ce dimanche. Faut-il s’inquiéter pour son état ?
A l’approche de la Coupe du monde organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique (11 juin-19 juillet), le moindre petit pépin physique est source de frayeur chez les joueurs et les supporters. En Argentine, l’état de Lionel Messi est scruté de près après la gêne ressentie ce dimanche par La Pulga à l’ischio-jambier gauche lors d’un match de l’Inter Miami, l’incitant à quitter le terrain à la 73e.
Le diagnostic est tombé pour Messi
« A ma connaissance, nous n’avons pas encore de rapport (médical) à ce sujet, mais nous en aurons un sous peu, expliquait l’entraîneur Guillermo Hoyos après la sortie de sa star. Messi était réellement fatigué […] le terrain était lourd et, dans le doute, l’approche normale est toujours de s’assurer que l’on ne prend aucun risque. » Peu après, la franchise de MLS a révélé que Lionel Messi souffrait « d'un surmenage associé à une fatigue musculaire au niveau de l'ischio-jambier gauche », ajoutant que son « retour à l'activité physique dépendra de l'évolution de son état clinique et fonctionnel ».
« Nous aurions tous souhaité que Messi rejoigne le groupe en pleine forme, mais ce n’est pas le cas »
Interrogé par DSports, Lionel Scaloni s’est montré rassurant à moins d’un mois du coup d’envoi du Mondial en Amérique du Nord. « Les premières nouvelles ne sont pas trop alarmantes. Nous aurions préféré qu’il ne lui soit rien arrivé, nous devons maintenant attendre de voir comment ça évolue, en attendant les résultats d’examens complémentaires qui confirmeront ou non les premiers rapports médicaux, a indiqué le sélectionneur argentin. Nous aurions tous souhaité que Messi rejoigne le groupe en pleine forme, mais ce n’est pas le cas. Et il n’est pas le seul : plusieurs joueurs ne se sont pas encore totalement remis de leurs blessures. Notre objectif est désormais de les remettre dans la meilleure forme possible. »