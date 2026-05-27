Lionel Messi blessé avant la Coupe du monde 2026 : Les dernières informations sur son état

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vainqueur de la Coupe du monde en 2022, l’Argentine rêve d’un nouveau sacre. Alors qu’il pourrait disputer la compétition pour la sixième fois de sa carrière, Lionel Messi a quitté précipitamment ses coéquipiers de l’Inter Miami ce dimanche. Faut-il s’inquiéter pour son état ?

A l’approche de la Coupe du monde organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique (11 juin-19 juillet), le moindre petit pépin physique est source de frayeur chez les joueurs et les supporters. En Argentine, l’état de Lionel Messi est scruté de près après la gêne ressentie ce dimanche par La Pulga à l’ischio-jambier gauche lors d’un match de l’Inter Miami, l’incitant à quitter le terrain à la 73e.

Le diagnostic est tombé pour Messi « A ma connaissance, nous n’avons pas encore de rapport (médical) à ce sujet, mais nous en aurons un sous peu, expliquait l’entraîneur Guillermo Hoyos après la sortie de sa star. Messi était réellement fatigué […] le terrain était lourd et, dans le doute, l’approche normale est toujours de s’assurer que l’on ne prend aucun risque. » Peu après, la franchise de MLS a révélé que Lionel Messi souffrait « d'un surmenage associé à une fatigue musculaire au niveau de l'ischio-jambier gauche », ajoutant que son « retour à l'activité physique dépendra de l'évolution de son état clinique et fonctionnel ».