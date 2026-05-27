PSG - Willian Pacho : Ce problème totalement inattendu annoncé dans la presse

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis son arrivée au PSG, pour 40M€ en provenance de l'Eintracht Francfort en 2024, Willian Pacho s'est imposé comme l'un des patrons du club parisien et brille par certains aspects de son jeu, dont l'anticipation. Mais selon l'un de ses anciens entraîneurs, cela peut aussi être un problème.

Recruté en 2024 pour 40M€ en provenance de l'Eintracht Francfort, Willian Pacho a rapidement mis tout le monde d'accord. Titulaire indiscutable au PSG, l'international équatorien brille à Paris et se distingue notamment par sa propreté dans les duels, puisqu'il commet très peu de faute, ce qui est probablement le résultat de sa qualité d'anticipation. Mais d'après Renato Paiva, son ancien entraîneur à Independiente del Valle, cette qualité a pu parfois se transformer en défaut et ainsi poser problème.

«Avec moi déjà c'était presque un problème» « Avec moi déjà c'était presque un problème. Il lisait tellement bien le jeu qu'il n'avait pas besoin d'aller au duel ou d'utiliser son corps. Avec le ballon, il était déjà fantastique, très rapide, très propre techniquement. Les grands défenseurs marquent aussi les esprits par l'impact. Une grosse intervention, une faute, quelque chose qui montre leur présence. Willian, lui, défend avec beaucoup de calme », confie-t-il auprès de L'EQUIPE.