40M€ pour Willian Pacho : Au PSG on en revient toujours pas, «c'est le meilleur du monde à son poste»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 40M€ durant l'été 2024 alors que quasiment personne ne le connaissait, Willian Pacho s'est rapidement fait un nom au PSG. Au sein du club, on s'enflamme même pour l'international équatorien que beaucoup voit comme le meilleur joueur du monde à son poste.

C'est probablement l'un des plus jolis coups de l'ère QSI, et il est signé Luis Campos. En 2024, le directeur sportif du PSG était effectivement allé chercher Willian Pacho à l'Eintracht Francfort pour 40M€. Et comme le révélait le10sport.com à cette époque, ce transfert ne doit rien au hasard puisque Luis Campos suivait l'international équatorien depuis très longtemps déjà et l'avait repéré dans les équipes de jeunes de son pays. Un transfert qui peut aujourd'hui être présenté comme une réussite totale.

Au PSG, on s'enflamme pour Pacho ! D'ailleurs, au PSG, on a parfaitement conscience du coup réalisé avec ce transfert. En effet, selon L'EQUIPE, au sein du club de la capitale, on considère que Willian Pacho est « peut-être le meilleur du monde à son poste ». Et sa prestation à Munich lors de la demi-finale retour contre le Bayern, lui a permis de confirmer son nouveau statut. « Il a mis Harry Kane dans sa poche », confie une source en interne à L'EQUIPE.