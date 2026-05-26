Safonov et Zabarnyi : Le geste au PSG qui évite un conflit international ?

Pierrick Levallet

En attendant la finale de la Ligue des champions contre Arsenal, le PSG a organisé un match amical entre ses joueurs au Campus. Matvey Safonov et Illya Zabarnyi n’étaient pas dans la même équipe, et ont alors refusé de se serrer la main. Pierre Ménès estime que ce geste aurait permis d’éviter un conflit plus international.

La saison de Ligue 1 étant terminée depuis quelques jours, le PSG prépare tranquillement sa finale de Ligue des champions contre Arsenal, qui se tiendra le 30 mai prochain à Budapest. Le club de la capitale a ainsi organisé un match amical entre ses joueurs au Campus. Matvey Safonov était dans la première équipe, Illya Zabarnyi dans l’autre. Les deux joueurs ont alors refusé de se serrer la main comme l’exigeait le protocole pour cette opposition. Pierre Ménès estime toutefois que cela aurait permis d’éviter un conflit plus international entre l’Ukraine et la Russie.

«Un problème de façade» entre Safonov et Zabarnyi au PSG ? « Un protocole sportif impossible à tenir à cause du conflit ? Je n’en sais rien. Je n’ai pas d’écho défavorable sur la cohabitation de Safonov et Zabarnyi dans le vestiaire parisien. On peut légitimement penser qu’ils évitent les effusions en public pour éviter que ce soit repris par la propagande russe ou ukrainienne, qui sont aussi nauséabonde l’une que l’autre. Peut-être qu’ils s’entendent très correctement. Après, j’ai toujours du mal, Safonov est Russe et ça ne veut pas dire qu’il est pro-Poutine, ça ne veut pas dire qu’il est pour la guerre. Il l’est peut-être, je n’en sais rien. Je trouve ça un peu réducteur de mettre toujours tous les Russes dans le même panier. Mais il y a une possibilité que ce soit un problème de façade » a confié l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.