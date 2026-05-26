Vitinha dévoile son plus grand rêve avec le PSG !

Arrivé au PSG il y a quatre ans déjà, Vitinha s’impose désormais comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Le milieu de terrain parisien a récemment dévoilé quel était son rêve au sein du club de la capitale ; à savoir l’obtention d’une deuxième Ligue des Champions consécutive avec Paris.
La saison dernière, Vitinha avait été l’un des hommes forts du PSG. Auteur notamment d’une finale d’anthologie face à l’Inter Milan en mai 2025, le milieu de terrain portugais est de nouveau attendu au tournant face à Arsenal ce samedi soir en finale de la C1. Au cours d’un entretien accordé à TNT Sports ce lundi, le numéro 17 du club parisien a délivré son analyse sur ce dernier choc de la saison, dévoilant au passage son plus grand rêve avec Paris.
« Nous devons être prêts, et nous serons prêts »
« Je ne le pense pas, la finale de la Ligue des Champions est la finale de la Ligue des Champions (…) L’année dernière, c’était l’année dernière, c’est différent. Il n’y a qu’un seul match. C’est la finale de la Ligue des Champions. Nous serons prêts. Nous devons être prêts, et nous serons prêts », a ainsi confié l’international Portugais du PSG, avant de poursuivre.
« Disputer une deuxième finale de Ligue des Champions et la remporter serait un rêve »
« C’est incroyable, car je pense que nous avions déjà cette mobilité l’année dernière, mais cette année, c’est encore mieux. Plus nous jouons, mieux nous nous connaissons, mieux nous comprenons nos schémas de jeu, nos dynamiques, nos déplacements. La vérité, c’est que nous sommes déjà parfaitement synchronisés, nous savons ce qui va se passer. Quand c’est comme ça, nous savons ce qui va se passer, et l’adversaire, lui, ne le sait pas. C’est très difficile à suivre. C’est ce qu’il y a de plus important. Enfant, je rêvais de jouer une finale de Ligue des Champions. L’an dernier, nous avons eu le privilège de jouer et de gagner. Aujourd’hui, disputer une deuxième finale de Ligue des Champions et la remporter serait un rêve », conclut Vitinha.