Vitinha dévoile son plus grand rêve avec le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG il y a quatre ans déjà, Vitinha s’impose désormais comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Le milieu de terrain parisien a récemment dévoilé quel était son rêve au sein du club de la capitale ; à savoir l’obtention d’une deuxième Ligue des Champions consécutive avec Paris.

La saison dernière, Vitinha avait été l’un des hommes forts du PSG. Auteur notamment d’une finale d’anthologie face à l’Inter Milan en mai 2025, le milieu de terrain portugais est de nouveau attendu au tournant face à Arsenal ce samedi soir en finale de la C1. Au cours d’un entretien accordé à TNT Sports ce lundi, le numéro 17 du club parisien a délivré son analyse sur ce dernier choc de la saison, dévoilant au passage son plus grand rêve avec Paris.

« Nous devons être prêts, et nous serons prêts » « Je ne le pense pas, la finale de la Ligue des Champions est la finale de la Ligue des Champions (…) L’année dernière, c’était l’année dernière, c’est différent. Il n’y a qu’un seul match. C’est la finale de la Ligue des Champions. Nous serons prêts. Nous devons être prêts, et nous serons prêts », a ainsi confié l’international Portugais du PSG, avant de poursuivre.