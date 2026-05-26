PSG - Arsenal : Luis Enrique va prendre une décision «choquante» pour la finale de la Ligue des champions ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi (18h), le PSG affrontera Arsenal en finale de la Ligue des Champions. Avec le probable retour d’Achraf Hakimi dans le groupe parisien, Luis Enrique va devoir trancher sur sa composition de départ. Auteur d’une excellente saison, Warren Zaïre-Emery pourrait se retrouver sur le banc pour cette finale. Mais pour Vincent Duluc, ce serait choquant de ne pas voir le numéro 33 titulaire pour ce choc.

Le choc approche. Ce samedi à Budapest, le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des Champions. Blessé aux ischios jambiers depuis la fin du mois d’avril, Achraf Hakimi devrait être de retour pour cette finale de C1. Et forcément, cela pose un sacré casse-tête dans l’esprit de Luis Enrique, qui va devoir prendre une grosse décision au niveau de son onze de départ. Si le latéral droit marocain est prêt à tenir son rang, qui de Fabian Ruiz ou de Warren Zaïre-Emery va accompagner Joao Neves et Vitinha dans l’entrejeu ?

« Zaïre-Emery remplaçant en finale de la Ligue des Champions ? C’est choquant » Pour le journaliste Vincent Duluc, il serait choquant de ne pas voir Zaïre-Emery titulaire au vu de la saison exceptionnelle qu’a proposé le numéro 33. « Zaïre-Emery remplaçant en finale de la Ligue des Champions ? C’est choquant, c’est injuste, c’est terrible, ça serait cruel », a ainsi confié le journaliste au micro de RTL, avant de poursuivre.