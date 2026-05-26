PSG : Erling Haaland a vu juste, c'est historique

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il y a un an et demi, Erling Braut Haaland confiait à Canal+ que le PSG serait au rendez-vous dans le sprint final de la campagne 2024/2025 de Ligue des champions. Et le Norvégien de Manchester City a tapé dans le mille au micro de Raphaël Domenach, prédisant ce dont l'Europe a témoigné quelques mois plus tard avec une victoire nette et sans bavure en finale (5-0) contre l'Inter.

Le PSG est à quelques jours seulement d'un potentiel back to back en Ligue des champions. En cas de victoire en finale contre Arsenal le 30 mai à Budapest, les hommes de Luis Enrique conserveront le trophée raflé à Munich la saison dernière, le premier du club 55 ans après sa création. En novembre 2024, Erling Braut Haaland accordait une interview à Canal+ en marge de la rencontre de saison régulière au Parc des princes entre le Paris Saint-Germain et Manchester City en janvier 2025.

«Le PSG sera toujours une bonne équipe» Et avant même que la locomotive devienne ce qu'elle est aujourd'hui, à savoir lancée vers de nouveaux sommets à chaque fois, l'attaquant de Manchester City prédisait un grand destin au Paris Saint-Germain en Ligue des champions. « Le PSG sera toujours une bonne équipe. C'est un très grand club donc il y aura toujours une grosse équipe avec de grands joueurs. Ce sera difficile de jouer contre eux. C'est sûr. Mais ce sera un beau match à suivre, j'en suis sûr ».