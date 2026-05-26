PSG - Ousmane Dembélé refuse de parler : Le secret de Luis Enrique est bien gardé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain est à une finale d'écrire une nouvelle page de son histoire en Ligue des champions. En venant à bout d'Arsenal samedi, les Parisiens signeraient un back-to-back, ce qui n'était plus arrivé depuis le Real Madrid de 2017. Le Ballon d'or 2025 est le premier buteur et le premier défenseur de cette équipe entraînée par Luis Enrique. Mais quel est son secret ? Ousmane Dembélé est passé sur le grill.

Chapitre 3. Luis Enrique est sur le point de boucler sa troisième saison sur le banc de touche du PSG. A l'instar d'Ousmane Dembélé, le coach espagnol se trouve en position de remporter une deuxième Ligue des champions de suite avec le Paris Saint-Germain en seulement trois saisons au club. Pour ce faire, il faudra battre Arsenal lors de la finale de la C1 le 30 mai prochain à Budapest. Le champion de France face au champion d'Angleterre.

«Sa recette ? On ne peut pas la dire (rires)» Le PSG ne semble jamais avoir été aussi fort depuis le début de l'ère qatarie entamée en 2011. Et pourtant, le club de la capitale a eu par le passé des joueurs comme Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé ou encore Zlatan Ibrahimovic pour ne citer qu'eux. Comment Luis Enrique fait-il pour rendre cette équipe parisienne si dominante et imprévisible ? C'est la question qui a été posée à Ousmane Dembélé pendant une interview avec M6. « Luis Enrique, sa recette ? On ne peut pas la dire (rires). C’est un entraîneur de haut niveau. On l’a vu au FC Barcelone et maintenant au PSG. C’est un coach qui a une idée claire et il essaie de la transmettre à toutes ses équipes. Il a beaucoup d’énergie, vous le voyez en conférence de presse. C’est un très bon entraîneur, il est exceptionnel et on espère qu’il va rester très longtemps au PSG ».