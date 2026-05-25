Kvaratskhelia cartonne en Ligue des Champions avec le PSG : Son secret enfin révélé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 30 mai prochain, le PSG va disputer face à Arsenal sa deuxième finale de Ligue des Champions consécutive. Pour en arriver là, le club de la capitale a notamment pu s’en remettre à un très grand Khvicha Kvaratskhelia, impérial lors des soirées européennes. Mais quel est le secret du Géorgien pour être aussi efficace dans cette compétition ? Le Parisien a justement dévoilé ce qui faisait la différence.

Pour arriver jusqu’en finale de la Ligue des Champions, le PSG a dû sortir de la phase de ligue avant ensuite d’éliminer l’AS Monaco, Chelsea, Liverpool et enfin le Bayern Munich. Il ne reste désormais plus qu’Arsenal sur la route du club de la capitale pour soulever une deuxième C1 consécutive. Luis Enrique y arrivera-t-il avec ses joueurs ? Pour cela, l’entraîneur du PSG devrait pouvoir compter sur un très grand Khvicha Kvaratskhelia lors des soirées de Ligue des Champions. En effet, cette saison, à chaque rencontre européenne, le Géorgien était complètement métamorphosé, affichant un niveau exceptionnel et ayant marqué 7 buts en 7 matchs. Les Gunners seront-ils alors la prochaine victime de Kvaratskhelia ?

« J’ai des coéquipiers incroyables qui créent des situations pour moi où je dois simplement tirer » Cette saison, on a souvent répété qu’il y avait un Khvicha Kvaratskhelia en Ligue 1 et un autre Khvicha Kvaratskhelia en Ligue des Champions. Dans un entretien rapporté par les médias du PSG, le Géorgien a d’ailleurs été interrogé sur son niveau XXL dans la compétition. C’est alors que le joueur de Luis Enrique a donné tout le mérite à ses coéquipiers : « Comment je fais ? C’est difficile. Ce n’est pas aussi facile que cela peut paraître, parce qu’en Ligue des Champions toutes les équipes peuvent être de grandes équipes et il est très difficile de marquer contre elles. Mais j’ai des coéquipiers incroyables qui créent des situations pour moi où je dois simplement tirer et marquer. Je suis fier de pouvoir marquer des buts aujourd’hui. Je suis dans une bonne période et j’essaie simplement de faire mon travail aussi bien que possible. Et je veux marquer encore plus ».