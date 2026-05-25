Mercato - Le PSG prépare un gros coup en Angleterre : Il faudra payer 93M€ !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Discret l’été dernier, le PSG pourrait profiter du mercato estival pour apporter quelques ajustements dans son effectif. Mateus Fernandes ferait partie des pistes de Luis Campos, qui va devoir sortir le chéquier pour convaincre West Ham de céder son milieu de terrain portugais.

À l’approche du mercato estival, plusieurs pistes sont évoquées pour le Paris Saint-Germain, à l’instar de Julian Alvarez (Atlético de Madrid) mais également Mateus Fernandes, qui devrait quitter West Ham après la relégation en Championship. « Pour nous, sur le mercato, et c’est une décision qu’on a pris avec notre coach et le président, notre mercato est complètement arrêté depuis quelques semaines. On sait très bien quelles sont nos cibles prochainement, mais on n’a pas bougé d’un millimètre sur le mercato, a récemment fait savoir Luis Campos sur son compte X avant la finale de la Ligue des champions contre Arsenal. Les noms qui circulent ne sont que des spéculations, car notre ambition, c’est d’arriver au 30 mai avec motivation et avec out le monde à fond et focus sur ça ».

Plus de 90 millions d’euros pour Mateus Fernandes ? Pour l’heure, le dossier Mateus Fernandes n’est donc pas d’actualité pour le PSG, mais il faudra mettre le prix pour récupérer le milieu portugais de 21 ans. Selon le Daily Mail, les Hammers réclament 80 millions de livres sterling, soit environ 93 millions d’euros. Mateus Fernandes est arrivé à West Ham l’an dernier pour 44 millions d’euros en provenance de Southampton.