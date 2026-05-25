Brésil - Neymar appelé pour la Coupe du monde : Le joli geste préparé par Vinicius Jr

Pour le Brésil, la Coupe du monde va débuter le 14 juin prochain avec une rencontre face au Maroc. Un tournoi pour lequel Carlo Ancelotti, sélectionneur de la Seleçao, a décidé de faire appel à Neymar. Alors que l’incertitude planait sur la présence ou non du joueur de Santos, il sera bel et bien avec le groupe brésilien, tout comme Vinicius Jr. Et voilà que l’attaquant du Real Madrid entend faire un beau geste envers Neymar.
Il y a quelques jours, l’annonce de la liste de Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde était plus attendue que jamais. La grande question était alors de savoir si le sélectionneur du Brésil allait faire appel ou non à Neymar pour la compétition. Compte tenu des performances du joueur avec Santos, il y avait de quoi avoir des doutes. Mais finalement le verdict est tombé et l’ancien du PSG figure bel et bien dans la liste de la Seleçao.
« Le 10 va revenir à Neymar, ça c’est évident »
Neymar s’apprête donc à disputer une nouvelle Coupe du monde avec le Brésil. Et voilà que suite à l’annonce de la liste de Carlo Ancelotti, certains ont expliqué que la star brésilienne allait évoluer avec le numéro 13 dans le dos tandis que Vinicius Jr conserverait le numéro 10. Toutefois, ça ne devrait finalement pas se passer comme ça et ce n’est autre que le joueur du Real Madrid qui l’a annoncé. En effet, pour CazeTV, Vinicius Jr a expliqué qu’il allait laisser le 10 à Neymar : « Moi, je ne sais pas quel numéro je vais avoir. Mais le 10 va revenir à Neymar, ça c’est évident ».
« C’est un jour que je porterai avec moi tout le reste de ma vie »
Cet été, Neymar sera donc avec le Brésil pour disputer la Coupe du monde. Une sélection qui a été un soulagement pour le principal intéressé. Revenant sur cet heureux événement, Neymar expliquait récemment : « C’était définitivement quelque chose que je n’attendais pas, je n’aurais jamais imaginé la réaction de tout le monde, je n’aurais vraiment jamais pu l’imaginer. C’était incroyable. Je me suis couché à 6 heures du matin, en regardant toutes les vidéos, je n’ai pas arrêté de pleurer toute la nuit. Ce n’était pas facile, ça ne l’a jamais été. C’était dur et brutal, mais au final, ça en valait la peine. Ça valait la peine de ressentir cet amour, cette émotion, ce sentiment d’être brésilien, et de me battre et de représenter chacun d’entre vous. Je remercie tout le Brésil pour les encouragements, le soutien, et les réactions incroyables. C’est un jour que je porterai avec moi tout le reste de ma vie ».