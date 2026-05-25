Brésil - Neymar appelé pour la Coupe du monde : Le joli geste préparé par Vinicius Jr

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour le Brésil, la Coupe du monde va débuter le 14 juin prochain avec une rencontre face au Maroc. Un tournoi pour lequel Carlo Ancelotti, sélectionneur de la Seleçao, a décidé de faire appel à Neymar. Alors que l’incertitude planait sur la présence ou non du joueur de Santos, il sera bel et bien avec le groupe brésilien, tout comme Vinicius Jr. Et voilà que l’attaquant du Real Madrid entend faire un beau geste envers Neymar.

Il y a quelques jours, l’annonce de la liste de Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde était plus attendue que jamais. La grande question était alors de savoir si le sélectionneur du Brésil allait faire appel ou non à Neymar pour la compétition. Compte tenu des performances du joueur avec Santos, il y avait de quoi avoir des doutes. Mais finalement le verdict est tombé et l’ancien du PSG figure bel et bien dans la liste de la Seleçao.

« Le 10 va revenir à Neymar, ça c’est évident » Neymar s’apprête donc à disputer une nouvelle Coupe du monde avec le Brésil. Et voilà que suite à l’annonce de la liste de Carlo Ancelotti, certains ont expliqué que la star brésilienne allait évoluer avec le numéro 13 dans le dos tandis que Vinicius Jr conserverait le numéro 10. Toutefois, ça ne devrait finalement pas se passer comme ça et ce n’est autre que le joueur du Real Madrid qui l’a annoncé. En effet, pour CazeTV, Vinicius Jr a expliqué qu’il allait laisser le 10 à Neymar : « Moi, je ne sais pas quel numéro je vais avoir. Mais le 10 va revenir à Neymar, ça c’est évident ».