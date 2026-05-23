Un attaquant français refuse de jouer la Coupe du monde avec un autre pays : Il raconte tout !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme plusieurs joueurs qui ne sont pas encore internationaux, Odsonne Edouard était éligible à plusieurs sélections et aurait pu disputer la Coupe du monde avec Haïti. Mais l'attaquant du RC Lens a préféré décliner cette option et s'explique.

Formé au PSG et présenté comme l'un des attaquants les plus prometteurs de sa génération, Odsonne Edouard est passé par toutes les catégories de jeunes avec l'équipe de France, des U16 jusqu'aux Espoirs. Cependant, il n'a jamais été convoqué par Didier Deschamps avec les A et n'est donc pas international français, ce qui lui permettait d'être éligible à la sélection haïtienne pour la Coupe du monde grâce à ses origines.

Odsonne Edouard refuse l'offre d'Haïti Cependant, en marge de la victoire du RC Lens en finale de la Coupe de France face à l'OGC Nice (3-1), Odsonne Edouard a tranché en justifiant son choix de ne pas répondre positivement aux avances d'Haïti qui disputera sa première Coupe du monde cet été. « Non, je ne me sentais pas légitime de jouer cette Coupe du monde car les joueurs se sont battus pour se qualifier et je n’allais pas arriver à la dernière minute pour profiter de ce Mondial », a confié l'attaquant lensois en zone mixte.