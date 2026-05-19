Neymar lui prend sa place à la Coupe du monde : Cet attaquant sort du silence !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Carlo Ancelotti a finalement choisi d'emmener Neymar à la Coupe du monde. L'ancien attaquant du PSG fait partie de la liste des 26 joueurs qui défendront les couleurs du Brésil lors du Mondial. Mais la présence de Neymar prive forcément un autre joueur d'une place avec la Seleçao. C'est probablement Joao Pedro qui en paie le prix fort. L'avant-centre de Chelsea est d'ailleurs sorti du silence.

L'annonce était très attendue et elle a déclenché une vague d'enthousiasme. En effet, Carlo Ancelotti a dévoilé la liste des 26 joueurs qui composeront l'effectif du Brésil pour la Coupe du monde. Et Neymar en fait partie. Lorsque le nom de l'ancien joueur du PSG a été prononcé, une clameur a gagné la salle de presse, au point que le sélectionneur ait du faire une pause. Mais si l'engouement suscité par la présence de Neymar au Mondial est immense, sa présence s'est nécessairement faite au détriment d'un autre joueur. Et tous les regards se tournent vers Joao Pedro.

Privé de son «rêve» par Neymar, Joao Pedro sort du silence Auteur de 20 buts et 9 passes décisives lors de sa première saison à Chelsea, Joao Pedro est clairement le grand absent de la liste de la Seleçao. D'autant plus qu'en dehors d'une blessure en octobre, l'ancien joueur de Brighton n'avait manqué aucun rassemblement du Brésil depuis que Carlo Ancelotti en est le sélectionneur. Par conséquent, sa déception est immense. « J’ai tout donné à chaque instant. Malheureusement, je n’ai pas pu réaliser mon rêve de représenter mon pays à la Coupe du monde, mais je reste calme et concentré, comme j’essaie toujours de l’être. La joie et la déception font partie du football. Désormais, je souhaite bonne chance à tous ceux qui sont présents et je serai un simple supporter les encourageant à remporter leur sixième titre », a écrit Joao Pedro dans une publication sur Instagram.