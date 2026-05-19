Didier Deschamps : Son avenir relancé… par le départ de Pep Guardiola ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Tout comme Didier Deschamps, qui s’apprête à quitter l’équipe de France après quatorze années de bons et loyaux services, Pep Guardiola va clore un chapitre important de sa vie en mettant un terme à son aventure à Manchester City, qui avait débuté en 2016. Cela pourrait d’ailleurs avoir des conséquences pour le sélectionneur des Bleus.

C’est une page de l’histoire de Manchester City qui se tourne avec le futur départ de Pep Guardiola. La presse anglaise a révélé lundi soir que l’entraîneur espagnol, en poste depuis 2016, allait quitter le club après le dernier match de la saison prévu ce week-end. Chez les Sky Blues, Guardiola a remporté vingt trophées, dont six victoires en Premier League et une en Ligue des champions. Le journaliste Fabrizio Romano a confirmé qu’Enzo Maresca, son ancien adjoint, allait lui succéder sur le banc.

« L'Italie pourrait avoir du sens » Que va désormais décider Pep Guardiola pour son avenir ? Le sujet a été abordé dans l’émission espagnole El Partidazo diffusée sur la Cadena Cope. La perspective de voir le technicien de 55 ans prendre la tête d’une sélection a alors été évoquée, un scénario imaginé par le principal intéressé dès 2021. « Ma prochaine étape sera de coacher une équipe nationale, si possible. J’aimerais coacher une sélection sud-américaine, européenne… Si j’ai la possibilité d’entraîner lors d’une Copa América, d’un Euro ou d’une Coupe du monde, j’aimerais le faire », confiait-il à l’époque auprès d’ESPN Brésil. « L'Italie pourrait avoir du sens », a alors imaginé l’un des journalistes de l’émission, au moment où la Squadra Azzura est en quête d’un nouveau sélectionneur après avoir échoué à se qualifier pour le Mondial 2026. « Pourquoi pas », avait répondu Guardiola en 2018 quant à la possibilité de débarquer en Italie. « Si on m'avait dit il y a des années que j'entraînerais Barcelone puis à Munich, moi avec les Allemands, puis maintenant, en Angleterre... Je ne sais pas où cela me mènera. Peut-être l'Italie, pourquoi pas. Et puis on mange très bien ici », s’amusait celui qui a porté le maillot de Brescia et l'AS Rome.