Départ de Pep Guardiola : Le Real Madrid veut en profiter pour recruter un Ballon d’Or !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

10 ans après son arrivée, Pep Guardiola s’apprête à quitter Manchester City et cela pourrait faire les affaires du Real Madrid. Très intéressés depuis un certain temps, les Merengue verraient, grâce au départ du technicien espagnol, une opportunité de s’attacher les services du Ballon d’Or 2024 Rodri, à qui il ne reste qu’un an de contrat.

Une sacrée page va se tourner à Manchester City. En poste depuis 2016, Pep Guardiola quittera le club à la fin de la saison, malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2027. Le favori pour lui succéder est Enzo Maresca, libre depuis son éviction de Chelsea, mais son départ risque de remettre en question l’avenir de plusieurs joueurs de l’effectif, ce qui pourrait notamment concerner Rodri, dans le viseur du Real Madrid.

Le départ de Guardiola, une bonne nouvelle pour le Real Madrid dans le dossier Rodri ? « Rodri est une opportunité qui se présente au Real Madrid sur le marché et le club doit savoir si le nouvel entraîneur souhaite qu'il se lance dans son recrutement », a déclaré Antón Meana dans l’émission El Larguero de la Cadena SER. Pour Manu Carreño, « le départ de Guardiola pourrait également être un motif supplémentaire, car rappelons-nous que la dernière fois qu’il était ici avec nous, il a dit : “Qui n’aimerait pas jouer au Real Madrid ?” Nous savons tous que c’est l’un des souhaits de Rodri. »