Pierre Sage : La petite bombe lâchée sur son avenir au RC Lens

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Et si Pierre Sage quittait le RC Lens durant l’intersaison ? Ce scénario n’est pas à exclure selon le journaliste Loïc Tanzi, estimant qu’une réflexion existait de part et d’autre en vue du prochain exercice, et ce alors que les Sang et Or s’apprêtent à affronter l’OGC Nice en finale de Coupe de France.

Dauphin du PSG en Ligue 1, le RC Lens peut encore terminer sa saison de la meilleure des manières avec un sacre en Coupe de France. Il faudra pour cela vaincre l’OGC Nice ce vendredi (21h) au Stade de France. Quelle que soit l’issue de cette finale, les Sang et Or retrouveront à la rentrée le parfum de l’Europe au stade Bollaert-Delelis avec le retour de la Ligue des champions. Avec ou sans Pierre Sage ?

« Je pense qu’il y a une réflexion de son côté, et du côté du club » Ce lundi, Loïc Tanzi a fait une annonce troublante concernant l’avenir de Pierre Sage. « Je ne suis pas sûr à 100 % qu’il soit là l’année prochaine, a lâché le journaliste sur la chaîne L’Équipe. Je pense qu’il y a une réflexion de son côté, et du côté du club. On parle d’environnement sain, c’est la vérité à Lens, mais je ne pense pas que ça a été si facile non plus toute la saison pour Pierre Sage. Il n’a pas été d’accord constamment avec ses dirigeants. Je ne dis pas qu’il va partir, mais je ne suis pas sûr à 100 % qu'il sera l'entraîneur de Lens la saison prochaine ».