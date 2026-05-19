Pierre Sage : La petite bombe lâchée sur son avenir au RC Lens

Et si Pierre Sage quittait le RC Lens durant l’intersaison ? Ce scénario n’est pas à exclure selon le journaliste Loïc Tanzi, estimant qu’une réflexion existait de part et d’autre en vue du prochain exercice, et ce alors que les Sang et Or s’apprêtent à affronter l’OGC Nice en finale de Coupe de France.
Dauphin du PSG en Ligue 1, le RC Lens peut encore terminer sa saison de la meilleure des manières avec un sacre en Coupe de France. Il faudra pour cela vaincre l’OGC Nice ce vendredi (21h) au Stade de France. Quelle que soit l’issue de cette finale, les Sang et Or retrouveront à la rentrée le parfum de l’Europe au stade Bollaert-Delelis avec le retour de la Ligue des champions. Avec ou sans Pierre Sage ?
« Je pense qu’il y a une réflexion de son côté, et du côté du club »
Ce lundi, Loïc Tanzi a fait une annonce troublante concernant l’avenir de Pierre Sage. « Je ne suis pas sûr à 100 % qu’il soit là l’année prochaine, a lâché le journaliste sur la chaîne L’Équipe. Je pense qu’il y a une réflexion de son côté, et du côté du club. On parle d’environnement sain, c’est la vérité à Lens, mais je ne pense pas que ça a été si facile non plus toute la saison pour Pierre Sage. Il n’a pas été d’accord constamment avec ses dirigeants. Je ne dis pas qu’il va partir, mais je ne suis pas sûr à 100 % qu'il sera l'entraîneur de Lens la saison prochaine ».
« Il y a beaucoup de choses positives qui laissent à penser qu’on continuera comme ça »
Il y a quelques jours, Pierre Sage, interrogé par Téléfoot, s’était imaginé sur le banc du RC Lens pour disputer la Ligue des champions. « Il y a de grandes chances, oui. Car le contrat court encore sur deux années, maintenant, vous savez qu’on est dans un milieu où tout bouge très vite, je l’ai appris à mes dépens la saison dernière. Il y a beaucoup de choses positives qui laissent à penser qu’on continuera comme ça », expliquait-il.