Pep Guardiola quitte Manchester City : Son successeur est déjà trouvé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Figure forte de Manchester City depuis dix ans, Pep Guardiola s’apprête à plier bagage selon la presse étrangère. Ce mardi, le journaliste Fabrizio Romano confirme la tendance concernant l’identité de son successeur. Un choix qui paraît logique puisque les dirigeants ont privilégié la continuité en misant sur l’un des disciples de Guardiola.

C’est une page qui se tourne à Manchester City avec le départ de Pep Guardiola, qui devrait diriger pour la dernière fois ce dimanche le club qu’il a rejoint en 2016, à l’occasion du match contre Aston Villa. L’ancien technicien du FC Barcelone possède un palmarès monumental depuis son arrivée du côté de l’Etihad Stadium avec vingt titres en dix ans, dont six sacres en Premier League et un en Ligue des champions.

Avec Enzo Maresca, Manchester City mise sur la continuité La question de sa succession ne va pas se poser très longtemps puisque la direction anglaise aurait déjà tranché. Comme évoqué dès lundi soir, Enzo Maresca va prendre la tête de Manchester City à partir de la saison prochaine, les deux parties disposant déjà d’un accord verbal selon le journaliste Fabrizio Romano. Ancien adjoint de Pep Guardiola chez les Skyblues avant d’officier comme numéro un à Leicester puis Chelsea, l’Italien va signer pour trois ans.