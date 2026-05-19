Réunion avec Bruno Genesio : Le verdict est tombé pour l’OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que son contrat prend fin le 30 juin prochain, Bruno Genesio a rencontré Olivier Létang lundi afin d’évoquer son avenir au LOSC. Une réunion à l’issue de laquelle aucune décision n’a été prise, mais la tendance reste à un départ du technicien français, tandis que l’OM se tient prêt dans ce dossier.

Annoncée dimanche par Bruno Genesio après la défaite du LOSC face à Auxerre (0-2), la réunion avec Olivier Létang a bien eu lieu lundi matin. Arrivé il y a maintenant deux ans, le technicien français âgé de 59 ans sera bientôt libre de tout contrat, lui qui vient de qualifier les Dogues pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Toutefois, d’après les informations de L’Équipe, aucune n’a décision n’a été arrêtée à l’issue de cette entrevue entre l’entraîneur lillois et son président.

La tendance est à un départ de Genesio Bruno Genesio n’aurait pas fait ses adieux lundi midi, lors du barbecue avec les joueurs. S’il a exprimé en privé ses envies d’ailleurs ces dernières semaines, il a récemment ouvert la porte à une potentielle prolongation en attendant d’avoir des « garanties », comme il le confiait dimanche soir. Plusieurs joueurs, à l'instar du capitaine Benjamlin André, aimeraient qu’il prolonge son contrat avec le LOSC, bien que le fait qu’il n’y ait pas eu de communication de sa part ou bien de celle d’Olivier Létang après leur réunion laisse présager d’une séparation entre les deux parties.