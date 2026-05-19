Mercato - Real Madrid : Le premier gros transfert de José Mourinho déjà connu ?

Le Real Madrid devrait officialiser dans les prochains jours le retour de José Mourinho, choisi pour succéder à Alvaro Arbeloa à la tête de l’équipe. Avec le Special One, le club va connaître un mercato mouvementé et pourrait notamment voir débarquer dans ses rangs un Ballon d’Or…
Son retour semble désormais acté. Ce lundi, plusieurs médias étrangers ont annoncé l’existence d’un accord entre José Mourinho et le Real Madrid, bien décidé à faire du neuf avec du vieux pour tenter de se relancer après deux saisons compliquées, sans le moindre trophée important remporté. Une piste validée par Alvaro Arbeloa, à la tête de l’équipe depuis janvier : « Pour moi, comme ancien joueur et comme Madridista, je considère José Mourinho comme le numéro 1. C'est l'un des nôtres. S'il revient, je serai très heureux de le revoir à la maison. Je le pensais il y a un mois et je continuerai à le penser ». Le Special One entend profiter du mercato estival pour renforcer l’effectif, avec plusieurs pistes déjà évoquées.
Rodri parmi les cibles du Real Madrid
Ce mardi, L’Équipe cite notamment le nom d’un Ballon d’Or pour renforcer l’entrejeu, l’un des points faibles du Real Madrid depuis le départ de ses cadres (Modric, Kroos, Casemiro). L’arrivée de Rodri, sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Manchester City, est perçue favorablement par la direction merengue, qui l’aurait fait savoir à son futur entraîneur. Le protégé de Pep Guardiola serait disposé à rejoindre la Casa Blanca.
Les autres priorités de Mourinho
Aucune arrivée ne devrait toutefois être imposée à José Mourinho, disposant d’un pouvoir rare au Real Madrid. Comme le confirme le quotidien sportif, le Portugais a obtenu la garantie d'avoir le dernier mot sur les différentes opérations du mercato. Le secteur défensif sera l’autre grand chantier de Mourinho, désireux de mettre la main sur un arrière droit, un arrière gauche et un défenseur central d’après les informations du journaliste Sacha Tavolieri.