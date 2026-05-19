Mercato - Real Madrid : Le premier gros transfert de José Mourinho déjà connu ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Real Madrid devrait officialiser dans les prochains jours le retour de José Mourinho, choisi pour succéder à Alvaro Arbeloa à la tête de l’équipe. Avec le Special One, le club va connaître un mercato mouvementé et pourrait notamment voir débarquer dans ses rangs un Ballon d’Or…

Son retour semble désormais acté. Ce lundi, plusieurs médias étrangers ont annoncé l’existence d’un accord entre José Mourinho et le Real Madrid, bien décidé à faire du neuf avec du vieux pour tenter de se relancer après deux saisons compliquées, sans le moindre trophée important remporté. Une piste validée par Alvaro Arbeloa, à la tête de l’équipe depuis janvier : « Pour moi, comme ancien joueur et comme Madridista, je considère José Mourinho comme le numéro 1. C'est l'un des nôtres. S'il revient, je serai très heureux de le revoir à la maison. Je le pensais il y a un mois et je continuerai à le penser ». Le Special One entend profiter du mercato estival pour renforcer l’effectif, avec plusieurs pistes déjà évoquées.

Rodri parmi les cibles du Real Madrid Ce mardi, L’Équipe cite notamment le nom d’un Ballon d’Or pour renforcer l’entrejeu, l’un des points faibles du Real Madrid depuis le départ de ses cadres (Modric, Kroos, Casemiro). L’arrivée de Rodri, sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Manchester City, est perçue favorablement par la direction merengue, qui l’aurait fait savoir à son futur entraîneur. Le protégé de Pep Guardiola serait disposé à rejoindre la Casa Blanca.