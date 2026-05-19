José Mourinho : Son retour au Real Madrid est validé, «il faut ramener le Père Fouettard»

Axel Cornic

Passé sur le banc du Real Madrid au début des années 2010, José Mourinho devrait faire son grand retour cet été. A en croire la presse espagnole tout serait déjà bouclé pour son arrivée, avec le président Florentino Pérez qui aurait décidé de miser sur lui après les tensions internes des derniers mois.

Deux ans sans aucun titre majeur, c’est trop pour un club comme le Real Madrid. Eliminés en quart de finale de la Ligue des Champions et largués par le FC Barcelone en Liga, les Madrilènes vont devoir tout changer cet été et un premier pas important aurait déjà été fait. Actuellement à Benfica, José Mourinho devrait en effet bientôt être annoncé comme le nouvel entraineur, avec un objectif clair.

José Mourinho, l’homme de la situation ? C’est évidemment de gagner, puisque le Madrid doit absolument remporter un titre la saison prochaine, pour mettre fin à sa période de disettes. Mais le Portugais, réputé pour être un coach à poigne, semble surtout être chargé de remettre de l’ordre au sein du Real Madrid. Car le club semble être en proie à des guerres d’égos entre les grosses stars de l’équipe, notamment Kylian Mbappé, Vinicius Jr et Jude Bellingham, qui se battraient pour être la seule tête d’affiche.