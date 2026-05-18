Coupe du monde : La nouvelle réponse d’Esteban Lepaul sur l’équipe de France et la liste de Deschamps !

Pierrick Levallet

Jeudi dernier, Didier Deschamps a dévoilé la liste des joueurs qu’il emmènera avec lui à la Coupe du monde 2026. Naturellement, l’annonce du sélectionneur de l’équipe de France a fait quelques déçus. Esteban Lepaul, considéré comme l’un des grands oubliés au vu de son excellente saison avec le Stade Rennais, s’est d’ailleurs une nouvelle fois livré sur le sujet.

Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour la Coupe du monde 2026 jeudi dernier. Si certains joueurs assez inattendus comme Jean-Philippe Mateta ont pu savourer l’annonce du sélectionneur de l’équipe de France, d’autres ont pu être déçus de ne pas voir leur nom figurer dans le groupe des Bleus. On peut notamment penser à Esteban Lepaul, auteur d’une saison fantastique avec le Stade Rennais (21 buts et 5 passes décisives en 37 matchs toutes compétitions confondues). Le meilleur buteur de Ligue 1 a d’ailleurs donné une nouvelle réponse sur le sujet.

«Ma plus grande victoire, c’est d’avoir pu entrer dans ce débat-là» « Comment s’est passé le JT de TF1 ce jeudi ? C’était bien, tranquille, j’ai regardé la liste et voilà. Ma plus grande victoire, c’est d’avoir pu entrer dans ce débat-là un an et demi après mes débuts en Ligue 1 » a expliqué l’attaquant de 26 ans au micro de Ligue 1+ après la défaite du Stade Rennais contre l’OM (3-1), dans des propos rapportés par Foot Mercato. S’il n’a pas eu l’honneur d’être convoqué par Didier Deschamps, Esteban Lepaul se contente néanmoins d’avoir vu son nom être évoqué parmi les potentielles options pour l’attaque des Bleus.