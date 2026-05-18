Didier Deschamps recale un joueur pour la Coupe du monde : Une «onde de choc» est annoncée sur Canal+ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Jeudi soir, Didier Deschamps a dévoilé sa liste des 26 joueurs convoqués pour la Coupe du Monde. Au sein de cette dernière, le sélectionneur tricolore n’a pas choisi Randal Kolo Muani, habitué des Bleus depuis plusieurs années. Selon le journaliste de Canal + Bertrand Latour, ce choix a créé une onde de choc au sein du vestiaire.

La liste dévoilée par Didier Deschamps jeudi soir a généré des déceptions chez certains joueurs. Le sélectionneur de l’équipe de France a dévoilé ses 26 joueurs sur le plateau de TF1. Avec l’absence d’Hugo Ekitike, blessé, Deschamps a décidé de faire appel à Jean-Philippe Mateta au détriment d’un Randal Kolo Muani par exemple. L’attaquant prêté par le PSG à Tottenham a vécu un calvaire cette saison, et ne participera pas au mondial cet été. Pour le journaliste Bertrand Latour, cette décision a surpris le vestiaire des Bleus.

« C’est une onde de choc au sein du groupe parce qu’il est ami avec beaucoup de joueurs » « Mateta profite quand même de la mauvaise saison de Randal Kolo Muani qui était là en mars. Kolo Muani absent c’est une onde de choc au sein du groupe parce qu’il est ami avec beaucoup de joueurs et qu’il a toujours été fiable avec l’équipe de France contrairement à un Camavinga par exemple. Souvent il a été décisif en Bleu, mais là, ça fait trop longtemps qu’en club il ne performe pas... », a ainsi confié Latour sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche soir.