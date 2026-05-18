Mercato : L'OM peut-être sauvé par l'ASSE sur un dossier brûlant !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pour succéder à Medhi Benatia en tant que directeur sportif, l’OM a jeté son dévolu sur Grégory Lorenzi, pourtant annoncé proche de l’OGC Nice. Il aurait même signé un engagement avec les Aiglons, si ces derniers se maintiennent en Ligue 1. En ce sens, ils ont un barrage à disputer face à l’ASSE et une victoire des Verts ferait grandement les affaires de Marseille.

Maintenant que l’exercice 2025-2026 s’est terminé par une cinquième place au classement et donc une qualification en Ligue Europa, l’OM peut désormais préparer la saison prochaine. En ce sens, Grégory Lorenzi est pressenti afin de prendre la succession de Medhi Benatia en tant que directeur sportif. Un choix validé par ce dernier, qui a fait l’éloge de son homologue, qui occupait les mêmes fonctions ces dix dernières années à Brest.

Une descente de Nice ferait les affaires de l’OM Toutefois, l’OM a un problème à régler puisque, comme indiqué par Nice-Matin, Grégory Lorenzi aurait signé un engagement avec l’OGC Nice avant de finalement porter son choix sur Marseille, que les Aiglons ont bien l’intention d’utiliser afin de faire valoir leurs droits. Selon RMC Sport, cet accord contiendrait une clause prévoyant qu’en cas de descente du club en Ligue 2, le Corse âgé de 42 ans peut se désengager et ne pas honorer son contrat avec le Gym. Dans le cas contraire, il faudrait que l'OM négocie avec l’OGC Nice afin de le convaincre de laisser Grégory Lorenzi le rejoindre.