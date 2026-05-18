Équipe de France : Grosse surprise de Deschamps en attaque pour la Coupe du Monde ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jeudi dernier, Didier Deschamps a annoncé la liste des 26 joueurs convoqués pour la Coupe du monde 2026 avec l'Equipe de France. Beaucoup de joueurs pouvaient prétendre à une place dans cette équipe mais le sélectionneur a dû faire des choix. Dans le secteur offensif, Deschamps a décidé de faire confiance à Jean-Philippe Mateta, avant-centre de 28 ans. Un choix fort et Laure Boulleau estime qu'il pourrait bien être utilisé.

Présent avec l'Equipe de France lors des Jeux olympiques de Paris 2024, Jean-Philippe Mateta va connaître désormais la Coupe du monde le mois prochain. Un défi immense pour l'attaquant de Crystal Palace, où il réalise une très belle saison. Le joueur de 28 ans compte seulement 3 sélections et 2 buts en tout avec les Bleus mais cela reste une surprise de le voir pour cette compétition.

Deschamps prêt à utiliser Mateta ? Convoqué pour la première fois par Didier Deschamps en octobre 2025, Jean-Philippe Mateta a confirmé son potentiel et il fera bien partie de la liste. L'avant-centre pourrait même finir par être aligné par Deschamps selon Laure Boulleau. « Je ne pense vraiment pas qu’il vienne pour cirer le banc. Au contraire je pense qu’il aura pas mal d’opportunités. Je préfère rentrer en jeu Mateta que Marcus Thuram. Il a ce pouvoir de rendre meilleur les autres. Lui peut donner du liant entre les gars devant » assure-t-elle sur le plateau du Canal Football Club.