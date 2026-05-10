«Personne n'a ça en équipe de France» : Mateta utilise sa carte joker avant la liste de Deschamps pour la Coupe du monde !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C'est bientôt le moment que tous les joueurs attendent. Afin de savoir si oui ou non ils prendront l'avion pour Boston où se trouvera le camp de base de l'équipe de France pour la Coupe du monde sur le sol nord américain (11 juin-19 juillet), il faudra se mettre devant leur téléviseur et suivre l'annonce de Didier Deschamps pour connaître la liste des joueurs sélectionnés. Jean-Philippe Mateta a pris la parole afin de convaincre le sélectionneur de l'emmener avec le reste du groupe dans le pays de l'Oncle Sam.

Initialement, Jean-Philippe Mateta et le reste des joueurs rêvant d'être appelés en équipe de France pour la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet) allaient être fixés le 13 mai prochain pendant le Journal Télévisé de 20h de TF1. Néanmoins, Didier Deschamps a repoussé la divulgation de sa liste au lendemain en raison des matchs en reportés Brest - Strasbourg et Lens - PSG de Ligue 1. J-4 donc avant que l'attaquant de Crystal Palace ne soit fixé sur son été avec ou sans l'équipe de France.

«J'espère faire partie de l'équipe qui va se déplacer aux Etats-Unis» Appelé par Didier Deschamps pour les rassemblements d'octobre et novembre dernier, Jean-Philippe Mateta espère faire partie du voyage pour les Etats-Unis en juin prochain et a interpellé le sélectionneur des Bleus par le biais de l'After Angleterre, émission de RMC. « C'est un rêve déjà. J'espère aller à la Coupe du monde puisque j'ai fait des sélections et quand tu fais des sélections, tu veux toujours faire partie de la sélection. Surtout à la Coupe du monde. J'espère faire partie de l'équipe qui va se déplacer aux Etats-Unis. C'est un top groupe. Et il y a aussi des joueurs que je connais, avec qui j'étais en Espoirs et des joueurs avec qui j'étais aux JO (ndlr de Paris 2024) aussi. Je n'étais pas vraiment inconnu au bataillon. On va dire ça comme ça ».