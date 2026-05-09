Equipe de France - «Là il est très, très en forme» : Un consultant de TF1 envoie un attaquant à la Coupe du monde !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

À seulement quelques jours de l’annonce de la liste de l’équipe de France pour la Coupe du monde, le jeu des pronostics est lancé. Et pour Rio Mavuba, Marcus Thuram sera présent dans le groupe emmené pas Didier Deschamps aux États-Unis. Il considère que l’attaquant de l’Inter Milan est incontournable compte tenu de sa saison.

La Coupe du monde débute dans à peine plus d'un mois, mais Didier Deschamps dévoilera sa liste dans les prochains jours. Une liste qui ne devrait pas présenter de grande surprise. C'est ainsi que pour Rio Mavuba, Marcus Thuram, auteur d'une belle saison avec l'Inter Milan, sera bien présent.

Mavuba annonce Thuram à la Coupe du monde « On était beaucoup en attente et parfois même déçus de ses prestations. Mais là il est très, très en forme, il a mis son 50ème but avec l’Inter. Il a aussi été très bon face à la Colombie, sincèrement il doit faire partie de cette liste. Je pense que pour certains matchs il va vraiment dépanner en fonction des adversaires », lance-t-il au micro de Téléfoot avant d'évoquer le cas Mbappé : « On était beaucoup en attente et parfois même déçus de ses prestations. Mais là il est très, très en forme, il a mis son 50ème but avec l’Inter. Il a aussi été très bon face à la Colombie, sincèrement il doit faire partie de cette liste. Je pense que pour certains matchs il va vraiment dépanner en fonction des adversaires. »