Equipe de France - «Là il est très, très en forme» : Un consultant de TF1 envoie un attaquant à la Coupe du monde !

À seulement quelques jours de l’annonce de la liste de l’équipe de France pour la Coupe du monde, le jeu des pronostics est lancé. Et pour Rio Mavuba, Marcus Thuram sera présent dans le groupe emmené pas Didier Deschamps aux États-Unis. Il considère que l’attaquant de l’Inter Milan est incontournable compte tenu de sa saison.
La Coupe du monde débute dans à peine plus d'un mois, mais Didier Deschamps dévoilera sa liste dans les prochains jours. Une liste qui ne devrait pas présenter de grande surprise. C'est ainsi que pour Rio Mavuba, Marcus Thuram, auteur d'une belle saison avec l'Inter Milan, sera bien présent.
Mavuba annonce Thuram à la Coupe du monde
« On était beaucoup en attente et parfois même déçus de ses prestations. Mais là il est très, très en forme, il a mis son 50ème but avec l’Inter. Il a aussi été très bon face à la Colombie, sincèrement il doit faire partie de cette liste. Je pense que pour certains matchs il va vraiment dépanner en fonction des adversaires », lance-t-il au micro de Téléfoot avant d'évoquer le cas Mbappé : « On était beaucoup en attente et parfois même déçus de ses prestations. Mais là il est très, très en forme, il a mis son 50ème but avec l’Inter. Il a aussi été très bon face à la Colombie, sincèrement il doit faire partie de cette liste. Je pense que pour certains matchs il va vraiment dépanner en fonction des adversaires. »
«Il doit faire partie de cette liste»
Mais ce n'est pas tout puisque Rio Mavuba est également persuadé que N'Golo Kanté ira à la Coupe du monde avec les Bleus : « Quand t’as un N’Golo Kanté, champion du monde, qui est sur le banc, je pense que tous ceux qui viennent derrière n’ont pas leur mot à dire. Il faut accepter les situations, accepter les rôles de chacun et c’est ça qui fait la force d’un groupe pour aller loin dans ces compétitions-là. Je pense que N’Golo est juste exemplaire, il faut qu’il soit dans cette liste (sourire) ».