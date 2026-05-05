Antoine Griezmann : Son «embrouille» avec Didier Deschamps réglée avant la Coupe du monde ?

Pierrick Levallet

Et si Antoine Griezmann était rappelé en équipe de France pour la Coupe du monde 2026 ? L’attaquant de l’Atlético de Madrid a pris sa retraite internationale après l’Euro 2024. Certaines sources ont alors fait état d’un malaise entre le joueur de 35 ans et le sélectionneur des Bleus. Vincent Moscato pense toutefois qu’il peut être réglé avant le Mondial en Amérique.

D’ici quelques jours, Didier Deschamps dévoilera la liste des joueurs qu’il emmènera pour disputer la Coupe du monde 2026. Certains aimeraient notamment revoir Antoine Griezmann avec l’équipe de France. Le joueur de l’Atlético de Madrid a mis un terme à sa carrière chez les Bleus après l’Euro 2024. Très vite, plusieurs sources ont indiqué qu’un malaise s’était installé entre l’attaquant de 35 ans et le sélectionneur français, notamment à cause du brassard de capitaine décerné à Kylian Mbappé. Seulement, Vincent Moscato pense que ce problème peut être réglé avant le Mondial en Amérique.

«Les embrouilles, c’est fait pour se résoudre» « Griezmann à la Coupe du monde ? On le souhaite. Parce que ce mec a 35 ans, il a une expérience incroyable, plus de 100 sélections avec les Bleus, un des acteurs de ce titre en 2018. Ça a toujours été un leader, techniquement il sait tout faire. Il sait jouer à tous les postes, c’est peut-être le mec qui connaît le football mieux que tout le monde. On l’a vu jouer à des postes complètement différents. Il est capable de tout. Ce 26e homme, il faut que ce soit un mec d’expérience, polyvalent, en forme. Il l’est, demi-finale de Ligue des champions avec l’Atlético de Madrid, il est dans tous les coups. Il a encore ses cannes, ce n’est pas un mec gênant » a d’abord confié l’ancien joueur de rugby dans le Super Moscato Show.