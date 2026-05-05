«J’ai faillu arrêter ma carrière», Thierry Henry a changé la vie d’un ancien partenaire de l’équipe de France !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Comme quoi, le destin d’un footballeur ne se joue parfois pas à grand-chose. Promis à un bel avenir au vu de sa formation à l’INF Clairefontaine et à l’AJ Auxerre, Abou Diaby a finalement connu de multiples péripéties au cours de sa carrière minée par les blessures. Si bien qu’à son commencement, il avait caressé le désir de mettre le holà. Mais finalement, tout a basculé après une discussion avec Thierry Henry à Arsenal.

En janvier 2006, Abou Diaby quittait l’AJ Auxerre l’année de ses 20 ans pour traverser la Manche et signer en faveur d’Arsenal. A Londres, celui qui avait toutes les qualités physiques et techniques pour succéder à Patrick Vieira parti quelques mois plus tôt à l’Inter. Cependant, des blessures à répétition l’ont empêché de confirmer les espoirs qu’Arsène Wenger plaçaient en lui, son entraîneur de l’époque chez les Gunners. Et tout a commencé le 1er mai 2006 avec un rugueux tacle de par derrière de Dan Smith engendrant une fracture de la cheville de Diaby et deux opérations coup sur coup.

«Thierry Henry vient me voir. Il me dit que le sélectionneur était présent et qu'il a été séduit par mon match» Pour L’Équipe Mag, Abou Diaby s’est livré à cœur ouvert. « Je ne suis même pas censé revenir. Je me fais opérer deux fois coup sur coup ». Près d’un après cette blessure qui lui avait coûté la finale de la Ligue des champions aux côtés de Thierry Henry à Arsenal (1-2 face au FC Barcelone), Abou Diaby retrouvait le chemin des pelouses et avait eu une discussion qu’il ne s’attendait pas à avoir avec l’ancien capitaine des Gunners. « Thierry Henry vient me voir. Il me dit que le sélectionneur (Raymond Domenech) était présent et qu'il a été séduit par mon match. "Mais je viens juste de reprendre moi !" "Tu verras, on ne sait jamais." ».