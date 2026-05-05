Un joueur de l’équipe de France dévoile la «problématique» de Deschamps avant la Coupe du monde !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dans 9 jours, on connaîtra les joueurs retenus par Didier Deschamps pour la Coupe du monde sur le sol américain (11 juin-19 juillet). L’équipe de France, première au classement de la FIFA, est l’une des grandes favorites de la compétition. Et ce, notamment grâce à son réservoir de joueurs talentueux qui est « problématique » pour les adversaires et même pour Deschamps selon Lucas Digne.

Le 14 mai prochain, la liste tant attendue des joueurs sélectionnés pour représenter l’équipe de France à la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet) sera communiquée par Didier Deschamps au Journal de 20h de TF1. Le sélectionneur des Bleus est en train de mettre sur pied son ultime liste après 14 années de bons et loyaux services. Il devrait ensuite selon toute vraisemblance céder sa place à Zinedine Zidane.

«Certaines fois, ça peut être compliqué de faire une liste, une équipe» Pour sa Last Dance comme ils disent aux Etats-Unis qui organise le Mondial avec le Mexique et le Canada, Didier Deschamps pourra convoquer jusqu’à 26 joueurs si tel est son souhait. Absent des débats lors des deux dernières Coupes du monde en 2022 et en 2018, Lucas Digne espère en être lui qui n’a plus participé à cette compétition depuis 2014. Dans le cadre de l’épisode 2 de la Team Digne, série immersive sur son quotidien diffusée sur Canal+, l’international français d’Aston Villa s’est attardé sur ce moment spécial de l’annonce de la liste. « Quand le téléphone vibre dans tous les côtés, c’est bon. (…) Certaines fois, ça peut être compliqué de faire une liste, une équipe ».