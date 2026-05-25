Ligue des Champions : «Les barbares ont gagné», elle craque sur Europe 1 avant PSG-Arsenal !

Axel Cornic

Pour la deuxième saison consécutive, le Paris Saint-Germain s’est frayé un chemin jusqu’à la finale de Ligue des Champions, avec un choc face à Arsenal programmé pour le 30 mai prochain. Mais à quelques jours de ce match que tout le monde attend, on parle très peu de football...

C’est un immense exploit qu’ont réalisé Luis Enrique et son équipe. Après avoir remporté la première Ligue des Champions de son histoire, le PSG pourrait marquer l’histoire du sport français en devenant le premier club de Ligue 1 à en gagner une deuxième. Mais les festivités ne devraient elle pas marquer les esprits...

« Symboliquement, les barbares ont gagné, c'est une défaite de l'esprit, une défaite de l'âme de la France » La préfecture de police de Paris a en effet annoncé qu’il n’y aura pas de parade sur les Champs-Elysées dimanche prochain, en cas de victoire du PSG. Un système très strict a été mis en place pour bloquer la circulation dans tout l’ouest de la capitale, avec la mairie du VIIIe arrondissement qui a notamment invité à ne pas laisser son véhicule sur la voie publique ce week-end. « C'est dingue quand même, c'est un renoncement » a constaté Véronique Jacquier, sur Europe 1. « Symboliquement, les barbares ont gagné, c'est une défaite de l'esprit, une défaite de l'âme de la France ».