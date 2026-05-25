Mercato - RC Lens : «Il y a pas mal de choses qui bougent», Pierre Sage réfléchit à partir !

Alexis Brunet

Après une très grande saison à la tête du RC Lens, Pierre Sage est un homme convoité. Le technicien du RC Lens n’a pas encore tranché pour son avenir et dans l’After Foot il a clairement indiqué qu’il allait réfléchir prochainement pour savoir si la meilleure option qui s’offre à lui est de rester dans le nord de la France ou pas.

À quoi ressemblera le RC Lens la saison prochaine ? La question se pose car après une très bonne année, le club du nord de la France risque d’être pillé lors du mercato estival. En plus de perdre certains joueurs importants, les Sang et Or pourraient également voir partir leur entraîneur. Pierre Sage est très courtisé et pour le moment il n’a pas tranché pour son avenir.

« L'idée est bien évidemment de rester » Invité de l’After Foot, Pierre Sage a bien évidemment été questionné sur son avenir. Dans l’absolu, le technicien de 47 ans s’imagine rester dans le nord de la France, mais rien n’est encore fait. « Si je reste au RC Lens pour la saison prochaine ? Pour le moment, oui. Comment ça pour le moment, parce qu'on ne peut jamais rien promettre à 100 % ? C'est ça. L'idée est bien évidemment de rester, de continuer ce beau projet, mais je vous avoue qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui bougent, et des questions se posent. Mais dans l'absolu, on est sur une grosse tendance lensoise quand même. »