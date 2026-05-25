«Il en a très très envie» : Bruno Genesio espère signer à l'OM !

Alexis Brunet

Ce samedi, le LOSC a annoncé par le biais d’un communiqué que Bruno Genesio ne serait pas son entraîneur la saison prochaine. Le technicien français quitte Lille et il pourrait bien atterrir à l’OM qui en aurait fait l’une de ses pistes principales pour succéder à Habib Beye. Cela tombe bien, le technicien passé par l’OL voudrait rejoindre Marseille.

La saison qui vient de s’achever a été très éprouvante pour l’OM. Plombé par de nombreux départs, le club phocéen a finalement réussi à arracher une cinquième place et donc une qualification pour la Ligue Europa. Une compétition que ne disputera pas Habib Beye, car il ne sera pas conservé par Marseille pour n’avoir pas réussi à atteindre les objectifs qui lui étaient fixés, à savoir une qualification en Ligue des champions et une victoire finale en Coupe de France.

Bruno Genesio est libre de s’engager où il veut Depuis plusieurs semaines, l’OM a déjà entamé des démarches pour trouver son nouvel entraîneur et selon certaines sources, Bruno Genesio serait dans les petits papiers de la direction marseillaise. Cela tombe bien, le technicien français vient de quitter son poste au LOSC, comme l’a révélé le club nordiste ce samedi par le biais d’un communiqué officiel. « Le LOSC et Bruno Genesio ont décidé de ne pas donner suite à leur collaboration au terme de cette saison 2025-2026 et des deux années de contrat qui liaient son entraîneur principal au club. Le LOSC et son président adressent sincèrement à Bruno Genesio leurs meilleurs vœux pour ses futurs projets et une pleine réussite dans la poursuite de sa carrière. »