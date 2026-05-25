«Il y a un truc qui ne va pas à l'OM» : Le pire défaut de tous les salariés du club est balancé sur RMC !

Axel Cornic

C’est une saison catastrophique sui s’est terminée à l’Olympique de Marseille, avec des nombreuses crises. L'une d’entre elles a notamment mené au départ de Roberto De Zerbi, du président Pablo Longoria et finalement du directeur sportif Medhi Benatia, avec la nouvelle direction qui va désormais devoir tout reconstruire.

On était partis sur un ambitieux projet de trois ans mené par Roberto De Zerbi, mais il n’aura finalement duré qu’un an et demi. L’Italien a claqué la porte en février dernier et il a laissé derrière lui un véritable champ de ruines, que son successeur Habib Beye n’a pas vraiment arrangé. Et désormais, on ne sait même plus ce qui se passera à l’OM en vue de la saison prochaine...

« Il y a un truc qui ne va pas à l'OM, c'est la gestion des émotions » Les débats font rage après cette nouvelle saison compliquée à Marseille, avec tout le monde qui cherche les raisons de l’échec. Et pour certains, le mal est plus profond qu’on ne le croit. « Aujourd'hui, que ce soit joueur, staff technique, entraineur principal, dirigeant, directeur... à part l'actionnaire, il y a un truc qui ne va pas à l'OM, c'est la gestion des émotions. C'est aujourd'hui, comment tu arrives, dans ce contexte ultra-bouillant, à garder la tête froide, à ne pas répondre lorsqu'il ne faut pas le faire, à ne pas répondre aux provocations, aux réseaux sociaux, à certaines mauvaises prestations parfois... » a expliqué Kevin Diaz, dans l’After Foot.