Roland-Garros - Wawrinka : «Je ne vais jamais oublier», le message de Federer après ses adieux !

Amadou Diawara

Ce lundi après-midi, Stan Wawrinka a joué son tout dernier match à Roland-Garros. Alors qu'il prendra sa retraite sportive à l'issue de la saison, le Suisse a reçu un bel hommage après sa défaite contre Jesper de Jong. Dans une vidéo diffusée sur les écrans du court Simonne-Mathieu, Roger Federer a tenu à rendre hommage à son compatriote Stan Wawrinka.

Stan Wawrinka a décidé de mettre un terme à sa carrière sportive à l'issu de la saison, et ce, alors qu'il a fêté ses 41 ans il y a deux mois. Pour son dernier Roland-Garros, le Suisse a affronté Jesper de Jong au premier tour ce lundi après-midi. Toutefois, Stan Wawrinka s'est incliné en quatre sets (6–3, 3–6, 6–3, 6–4). A l'issue de la partie, une cérémonie a été organisée en son honneur sur le court Simonne-Mathieu. Dans une vidéo diffusée sur les écrans, Roger Federer a pu rendre hommage à son compatriote Stan Wawrinka.

«Bravo pour ta carrière et surtout à Roland-Garros » « Ciao Stanley, bravo pour ta carrière et surtout à Roland-Garros avec ta victoire là-bas. C'était quelque chose d'extraordinaire avec la victoire en finale contre Novak (Djokovic en 2015). Ce sont des moments que je ne vais jamais oublier, et c'était un plaisir de partager autant de temps sur le circuit avec toi pendant ta carrière. J'espère que tu fêtes ce dernier Roland-Garros avec beaucoup d'émotion et que tu te réjouis pour la fin de ton année, et aussi ta carrière. Je suis trop impressionné par tout ce que tu as accompli. Profite du moment, à bientôt », a confié Roger Federer (44 ans), retraité depuis quatre ans.